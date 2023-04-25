"Ходить никто не будет": в Днепре владелица клуба поскандалила с работниками ТЦК (видео)

В клубе Днепра произошел конфликт между владелицей заведения и сотрудниками Территориального центра комплектования, которые пришли туда для проверки документов у мужчин посетителей. Бизнес-вумен такие действия представителей ТЦК возмутили, и она стала скандалить.
Видео инцидента в днепровском клубе опубликовано в сети.
Уточняется, что конфликтная ситуация произошла в элитном клубе "Soho".
На кадрах видно, как владелица заведения эмоционально общается с работниками ТЦК, утверждая, что они мешают ее гостям отдыхать, якобы хотят их увести, и прогоняла визитеров.
Военные в разговоре отметили, что никого забирать они не собираются, а цель их посещения клуба - простая проверка документов.
"Мы же их не забираем, никуда не тащим. Сейчас проверим людей - и на этом все закончится", - отвечал сотрудник ТЦК.
Однако такие аргументы бизнес-вумен не убедили.
"Когда вы будете приходить, то ходить (в клуб) никто не будет", - озвучила свои опасения владелица заведения.
Женщина "тыкала" военным, хамила и ругалась, а также спрашивала у работников ТЦУ, почему они не на передовой.
Видео: в Днепре в элитном клубе "Soho" произошел конфликт между владелицей заведения и представителями ТЦК
Напомним, что Кабинет министров Украині недавно расширил полномочия военкоматов - им разрешили вручать повестки военнообязанным независимо от их места взятия на учет.
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