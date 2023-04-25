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"Ходить никто не будет": в Днепре владелица клуба поскандалила с работниками ТЦК (видео)

Коллаж РБК-Украина: рейд представителей ТЦК в клуб Днепра для проверки документов закончился скандалом
Автор: Владимир Костырин

В клубе Днепра произошел конфликт между владелицей заведения и сотрудниками Территориального центра комплектования, которые пришли туда для проверки документов у мужчин посетителей. Бизнес-вумен такие действия представителей ТЦК возмутили, и она стала скандалить.

Видео инцидента в днепровском клубе опубликовано в сети.

Уточняется, что конфликтная ситуация произошла в элитном клубе "Soho".

На кадрах видно, как владелица заведения эмоционально общается с работниками ТЦК, утверждая, что они мешают ее гостям отдыхать, якобы хотят их увести, и прогоняла визитеров.

Военные в разговоре отметили, что никого забирать они не собираются, а цель их посещения клуба - простая проверка документов.

"Мы же их не забираем, никуда не тащим. Сейчас проверим людей - и на этом все закончится", - отвечал сотрудник ТЦК.

Однако такие аргументы бизнес-вумен не убедили.

"Когда вы будете приходить, то ходить (в клуб) никто не будет", - озвучила свои опасения владелица заведения.

Женщина "тыкала" военным, хамила и ругалась, а также спрашивала у работников ТЦУ, почему они не на передовой.

Видео: в Днепре в элитном клубе "Soho" произошел конфликт между владелицей заведения и представителями ТЦК

Напомним, что Кабинет министров Украині недавно расширил полномочия военкоматов - им разрешили вручать повестки военнообязанным независимо от их места взятия на учет.

Ранее мы рассказывали, при каких условиях студентам могут вручить повестку и призвать на службу.

А также перед этим мы писали, что теперь вручение повесток в Украине будет происходить на камеру, что позволит военным и правоохранителям легче зафиксировать правонарушения, и наказывать за уклонение от мобилизации.

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