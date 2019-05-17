У Кривому Розі маршрутка в'їхала в зупинку, є постраждалі

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

За попередньою інформацією, постраждали двоє людей

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) маршрутне таксі в'їхало в натовп людей на зупинці, в результаті чого, за попередньою інформацією, є постраждалі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Перший Криворізький".

Фото: маршрутка в'їхала в зупинку

Зазначено, що дорожньо-транспортна пригода сталася на зупинці "Мікрорайон Ювілейний". Також відомо, що є другий учасник ДТП - автомобіль Geely.

Крім того, за даними місцевого видання "Перший міський", у ДТП постраждали як мінімум двоє людей.

Нагадаємо, в грудні 2018 року в Маріуполі (Донецька область) водій не впорався з керуванням і вилетів за межі проїжджої частини на зупинку "Драмтеатр", де перебували люди. В результаті постраждали щонайменше три людини, серед яких дитина.

Як писало РБК-Україна раніше, у вересні минулого року біля Харкова водій іномарки в'їхав у зупинку громадського транспорту, в результаті аварії загинула одна людина, ще двоє постраждали.

Крім того, у вересні 2018-го в Оболонському районі Києва біля станції метро "Мінська" водій таксі в'їхав на автобусну зупинку, де в той момент знаходилися люди. Водій збив трьох людей - двох жінок і чоловіка, якого притиснуло до кіоску. Постраждалих жінок госпіталізували. Чоловік їхати в лікарню відмовився.