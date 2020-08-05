Вчені знайшли тварину, яка може врятувати мільйони людей від алергії

Вчені розповіли про тварину, яке допоможе боротися з алергеном (фото: pixabay.com)

Вчені розповіли про неймовірне відкриття в боротьбі з алергією

Вчені розповіли про тварину, яка може врятувати мільйони людей від сезонної алергії. Мова йде про один з найбільш відомих алергенів - амброзію. Пилок цієї рослини щорічно створює проблеми безлічі алергіків.

А допомогти в цьому допоможе крихітний жучок розміром 3-4 міліметри. Це Ophraella communa - жук-листоїд, що живиться листям і пилком амброзії.

Вчені припускають, що завдяки збільшенню популяції диво-комахи кількість пилку амброзії у повітрі може істотно скорочуватися. Про це говориться в журналі Nature Communications.

Жук Ophraella communa раніше жив тільки в Північній Америці, але у 2013 році його вперше виявили у Європі - у Швейцарії та Італії.

Жук Ophraella communa (фото: wikipedia.org)

Зазначимо, що бур'ян амброзія потрапив в Європу в XIX столітті. Оскільки тут він не мав природних ворогів, швидко поширився. Тепер жук зможе зупинити розростання рослини, від цвітіння якої страждають багато людей.

Згідно тільки з офіційними даними з 2004 по 2012 рік в Європі було виявлено 13,5 мільйона випадків алергії на амброзію. А після появи жука у 2013-му кількість пилку цього бур'яну в повітрі Швейцарії та півночі Італії впала в середньому на 10% (на деяких територіях на 80%).

Вчені говорять, що використання Ophraella communa може зменшити кількість алергіків в Європі на 2,3 мільйона за п'ять років.

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