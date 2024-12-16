Банковские мошенничества в Украине: какие схемы используют злоумышленники и как уберечься
Мошенники продолжают использовать различные методы для похищения конфиденциальной информации с банковских карт украинцев. Самыми распространенными схемами являются телефонное мошенничество и фишинг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
Схемы мошенничества
Телефонное мошенничество. Злоумышленники звонят, представляясь работниками банка, и сообщают о "проблемах" с вашей картой или счетом. В разговоре они могут потребовать CVV-код, одноразовый пароль или другие данные для "устранения" ситуации.
Фишинг. Мошенники присылают поддельные электронные письма или сообщения со ссылками на фальшивые веб-сайты, где пользователей просят ввести банковские данные.
Как защититься от мошенников
Чтобы уберечь себя от мошенников и потери денег, важно соблюдать несколько правил:
- никогда не разглашайте CVV-код даже тем, кто представляется работником банка - банковские сотрудники не имеют права запрашивать эти данные по телефону
- проверяйте веб-сайты, на которых вводите платежную информацию, и не переходите по подозрительным ссылкам
- игнорируйте сомнительные электронные письма и сообщения, которые могут содержать фишинговые ссылки
Что делать, если данные уже попали к мошенникам:
- немедленно обратитесь в банк по номеру, указанному на обороте вашей карты, и требуйте блокировки счета
- если со счета списали средства без вашего согласия, попросите заблокировать транзакции
Для того, чтобы сообщить о мошенничестве нужно:
- заполнить форму на сайте киберполиции по ссылке
- обратиться по телефону: 0 800 505 170
Дополнительные советы по финансовой безопасности можно найти на сайтах НБУ и Госспецсвязи.
Ранее РБК-Украина рассказывало о мошенниках, которые создали фальшивый сайт, имитирующий платформу "еДопомога", и выманивали деньги у доверчивых граждан. В результате их действий пострадали 8 украинцев, которые потеряли почти 100 тысяч гривен.
Также мы писали, что правоохранители разоблачили жительницу Киевской области, которая мошенническим путем получила почти миллион гривен от жены военнопленного защитника "Азовстали". Женщина обещала родственникам пленных и пропавших без вести помощь в возвращении их близких, требуя крупные суммы за "ускорение" процесса. Ее задержали во время получения части средств.
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