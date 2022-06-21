"Хочу будувати життя у вільній державі": екс-воротар УПЛ захищає Україну від російських окупантів (фото)

Екс-воротар "Металіста 1925", "Олександрії" та низки інших українських клубів Руслан Зарубін зараз у лавах Нацгвардії у Харківській області боронить Україну від російських загарбників.

З початку повномасштабної війни, Зарубін відвіз сім'ю до безпечного місця, а сам став на захист Слобожанщини.

39-річний Руслан Зарубін завершив кар'єру футболіста минулого року. Перед російським вторгненням саме почав займатись тренерством. Війна застала його на зборах, де він готував голкіперів до другої частини сезону.

Зокрема, на службу спортсмен вступив разом зі своїм багаторічним одноклубником та другом Ігорем Чередниченком.

"З Ігорем ми в одній частині, але у різних підрозділах. Ми давно домовлялися, що підемо у військкомат разом. Дружимо понад 20 років, грали разом у 5 різних командах. На війні знову разом. Це вже шоста команда виходить. У грудні в мене була операція на травмованому коліні тому на початку війни я не міг мобілізуватися через стан здоров’я", - говорить Руслан.

Руслан Зарубін захищає Україну у лавах ЗСУ (facebook.com/NGU)

Після цього він тимчасово переїхав до Чернівців, де займався волонтерством. Коли нога трохи загоїлася, то він повернуся до Харкова і пішов до військкомату

Руслан Зарубін отримав розподіл в одну із частин НГУ, що зараз обороняє Харків. За його словами, це було свідоме і виважене рішення.

"Це моя земля і моя країна. І я не вважаю, що ми повинні перекласти відповідальність тільки на військових. Це наша спільна Батьківщина, і заради того аби на цій території й далі була Україна я тут. Я приємно здивований наскільки багато людей об’єдналися навколо спільної мети і вірять у нашу перемогу. Ніколи не уявляв себе військовим, але коли побачив як воюють зовсім молоді хлопці то просто не зміг лишатися осторонь", - розповідає гвардієць.

У Нацгвардії зазначають, що українська армія об’єднує навколо себе не лише людей з бойовим досвідом, а й представників різних професій і галузей.

Зарубін додав, що на війні він багато чому навчився. Зокрема, після перемоги він хоче повернутися до тренерської діяльності.

"Хочу знову побачити сім’ю і дітей. А далі будувати життя у вільній державі", - зазначив він.

Руслан Зарубін захищає Україну у лавах ЗСУ (facebook.com/NGU)