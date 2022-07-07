Я хочу зробити їй пропозицію: британець вирішив одружиться з українкою, через яку пішов з сім'ї

"Я хочу зробити пропозицію цій прекрасній жінці", - повідомив Тоні Гарнетт. А Українка Софія Каркадим додала, що вони вже планують спільне життя і вона хоче бути матір'ю і мати своїх дітей.

"Я молода жінка, так що це може почекати кілька років, і я сподіваюся, що Тоні зможе скасувати вазектомію, і ми зможемо стати сім'єю", - сказала Українка.

Історія Тоні та Софії

22-річна українка Софія Каркадим виїхала з рідної країни через військове вторгнення Росії. Вона дісталася до Великобританії, щоб почати там нове життя і її прийняли в сім'ю - Тоні, Лорни і їх двох дочок.

Через пару тижнів 29-річний Тоні Гарнетт вирішив розлучитися з матір'ю своїх дітей і піти разом з Софією.

Історія викликала величезний резонанс, але пара наполягає на тому, що ніхто і нікого з сім'ї не відводив. Так сталося - між ними спалахнули справжні та щирі почуття.

Тоні планує відвідати Україну

Пара знайома всього кілька місяців, але плани на майбутнє у них дуже серйозні. Тоні Гарнетт збирається відвідати сім'ю Софії в Україні, щоб офіційно попросити у її батька руку дочки.

Софія здивувалася, але Тоні пояснив, що у британських чоловіків - це данина поваги, коли йдуть просити руки дочки у батька. Тому вони поїдуть до 46-річного Іллі відразу, як буде можливість.

Він зізнається, що зробить офіційну пропозицію Софії відразу, як тільки ситуація стане більш стабільною.

"Я хочу зробити це особливим, тому ми просто почекаємо, поки не знайдемо відповідне місце для життя, де ми зможемо оселитися", - підкреслив Тоні.

Тоні Гарнетт і Софія Каркадим (фото: NB PRESS LTD)

А ще він збирається зробити Софії татуювання з написом "Королева" - в доповненні тієї, яка є у нього на шиї з написом "Король".

"Софія сказала: Я хочу бути його королевою або принцесою. Я дуже люблю її. Не можу дочекатися, коли ми одружимося", - говорить Тоні.

Він зазначає, що хоча вони вже говорили про шлюб і спільне життя, це не означає, що він не зможе зробити офіційну пропозицію романтичною та особливою.

Соцмережі реагують на пару неоднозначно

Тоні каже, що реакція на те, що вони стали парою, неоднозначна. У Тоні за добу додалося понад 5000 передплатників, а у Софії понад 7000 передплатників.

Але про них писали в соцмережах і неприємні речі. Софію затаврували розлучницею, і вона ледь не посварилася з рідними. Деякі навіть вимагали депортувати дівчину в Україну.

"Але ці люди просто ідіоти й не можуть зрозуміти, як люди закохуються, навіть якщо знають один одного зовсім недовго. Вона сказала мені: новини про мене і Тоні досягли України. І моя сім'я зателефонувала мені та сказала, що вони дуже засмучені. І в якийсь момент вони сказали, що ніколи не будуть зі мною розмовляти", - додав Тоні.

Софія пояснила, що Тоні раніше не був офіційно одружений. І вони невинно закохалися один в одного і тепер це назавжди.

"Я турбувався, що росіяни будуть використовувати це як пропаганду, щоб спробувати показати, що українці створюють проблеми", зізнається Тоні.

Тоні Гарнетт і Софія Каркадим (фото: NB PRESS LTD)

Я хотів допомогти біженцям з України

Тоні згадав, як прийшло рішення прийняти біженців у своєму будинку.

"Я вирішив, що хочу прийняти біженця з України, тому що сподівався зробити щось значуще і хороше. Я уявляв, що, якби Англія зазнала вторгнення, сподіваюся, були б люди, які відвезли б моїх дітей в іншу безпечну країну. Ми всі повинні внести свій внесок", - пояснив британець.

Він їхав зустрічати Софію в аеропорт Манчестера з бажанням зробити так, щоб вона відчувала себе як вдома, в комфорті та безпеці. І перше, що він зробив - відвів дівчину в МакДональдс. Там вони з'їли Біг мак і побалакали.

"Я зрозумів, що вона досить добре говорить по-англійськи, і це означало, що ми можемо стати друзями. На другий день я знову з нею пішов гуляти, і вона попросила бургер і пиво. Це змусило мене розсміятися", - зізнається Тоні.

Тоні Гарнетт і Софія Каркадим (фото: instagram)

Сім'ю ніхто не розбивав

Тоні Гарнетт наполягає на тому, що Софія не стала розлучницею і сім'ю вона не розбивала. Він і раніше намагався розірвати стосунки з Лорною.

"Ми з Лорною не дуже добре ладнали. Я пішов пару разів, і ми дійсно жили як друзі та батьки наших дочок, яких обидва любимо. Ми так і не одружилися, тому що мене це не цікавило", - пояснив британець.

Мало того, він не хотів мати дітей і зробити вазектомію після народження дочок. Лікарі намагалися його відрадити та пояснювали, що це буде несправедливо стосовно партнера, а в майбутньому Тоні може змінити свою думку.

Зараз він дійсно про це шкодує, бо хоче сім'ю з Софією і дітей. І сподівається, що лікарі зможуть повернути йому цю можливість.

Відносини з Лорною зіпсувалися і розв'язувати питання про зустрічі з дітьми Тоні доводиться через адвокатів.

У Софії проблеми із зором

Тоні Гарнетту доводиться опікати Софію, тому, що у неї почалися проблеми із зором. Вона підхопила інфекцію під час польоту до Німеччини. І по приїзду в Манчестер їй стало зовсім погано. Нещодавно їй зробили операцію.

"На цей час вона може бачити лише частково. Це дуже турбує, але лікарі стверджують, що на загоєння може піти до шести місяців. Софія отримала номер національного страхування і це допоможе з лікуванням", - додав британець.

Тоні Гарнетт і Софія Каркадим (фото: NB PRESS LTD)

У Софії в Україні залишилися батьки, які розлучені, 13-річна сестра Ліза. Зараз вона освоює йоркширський акцент і намагається зрозуміти тонкощі мови.