"Хочу расплакаться, но не могу": Маси Найем, потерявший глаз на войне, рассказал, как сейчас живет

Украинский адвокат и военный доброволец Маси Найем, который на войне потерял правый глаз, рассказал, как сейчас проходит его реабилитация. Также он принял решение больше не носить повязку и не скрывать травму.
Об этом он рассказал "Громадському".
Найем рассказал, что самое сложное в потере глаза это невозможность долго напрягать зрение во время чтения, а также неспособность полностью охватить красоту окружающего мира.
"Худшее также то, что я иногда хочу расплакаться, но не могу. Наверное, это какие-то защитные механизмы организма", - подчеркнул боец.
По его словам, он принял решение не носить наглазную повязку, ведь не считает, что его травма - что-то постыдное или неуместное в современных реалиях.
Он отметил, что сначала ему было неприятно, что люди умышленно отворачивают взгляд. Однако потом поставил себя на их место.
"Это защитный механизм человеческой психологии. Каждый видит такое и про себя боится, что это может произойти и с ним. Я поступал бы так же на их месте, в этом нет ничего ненормального", - добавил защитник.
Найем живет в квартире сам и признается, что в первые недели после травмы ему было очень сложно.
Ранее мы сообщали, что после тяжелого ранения на фронте Маси Найем долго не выходил на связь.
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