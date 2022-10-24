"Хочу расплакаться, но не могу": Маси Найем, потерявший глаз на войне, рассказал, как сейчас живет

Найем рассказал, что самое сложное в потере глаза это невозможность долго напрягать зрение во время чтения, а также неспособность полностью охватить красоту окружающего мира.

"Худшее также то, что я иногда хочу расплакаться, но не могу. Наверное, это какие-то защитные механизмы организма", - подчеркнул боец.

Маси Найем рассказал о своем состоянии (скрин)

По его словам, он принял решение не носить наглазную повязку, ведь не считает, что его травма - что-то постыдное или неуместное в современных реалиях.

Он отметил, что сначала ему было неприятно, что люди умышленно отворачивают взгляд. Однако потом поставил себя на их место.

"Это защитный механизм человеческой психологии. Каждый видит такое и про себя боится, что это может произойти и с ним. Я поступал бы так же на их месте, в этом нет ничего ненормального", - добавил защитник.

Найем живет в квартире сам и признается, что в первые недели после травмы ему было очень сложно.

Маси Найем рассказал о своем состоянии (скрин)