Поранений Масі Найєм прийшов до тями та розповів про стан

Після важкого поранення на фронті адвокат Масі Найєм вперше вийшов на зв'язок. Він написав, що частково втратив зір, а одного ока у захисника взагалі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Масі Найєма .

"Одного ока в мене не буде ніколи. Іншим бачу погано. Був брат, Татка, Костя і рідні партнери компанії. Більше переживаю за свого друга, він все ще в комі. Все буде Україна! Фото не викладаю. Я собі таким не подобаюсь", - написав Масі Найєм.

Боєць пише, що вже прийшов до тями.

Нагадаємо, про поранення Масі Найєма стало відомо вчора. Про це спочатку повідомили його друзі, а пізніше підтвердив і брат - Мустафа Найєм. Спочатку було відомо, що Масі отримав поранення в голову і перебуває в лікарні.

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