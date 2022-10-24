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"Хочу расплакаться, но не могу": Маси Найем, потерявший глаз на войне, рассказал, как сейчас живет

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Понедельник 24 октября 2022 15:56
"Хочу расплакаться, но не могу": Маси Найем, потерявший глаз на войне, рассказал, как сейчас живет Маси Найем рассказал о реабилитации (кадр по видео)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский адвокат и военный доброволец Маси Найем, который на войне потерял правый глаз, рассказал, как сейчас проходит его реабилитация. Также он принял решение больше не носить повязку и не скрывать травму.

Об этом он рассказал "Громадському".

Найем рассказал, что самое сложное в потере глаза это невозможность долго напрягать зрение во время чтения, а также неспособность полностью охватить красоту окружающего мира.

"Худшее также то, что я иногда хочу расплакаться, но не могу. Наверное, это какие-то защитные механизмы организма", - подчеркнул боец.

&quot;Хочу расплакаться, но не могу&quot;: Маси Найем, потерявший глаз на войне, рассказал, как сейчас живетМаси Найем рассказал о своем состоянии (скрин)

По его словам, он принял решение не носить наглазную повязку, ведь не считает, что его травма - что-то постыдное или неуместное в современных реалиях.

Он отметил, что сначала ему было неприятно, что люди умышленно отворачивают взгляд. Однако потом поставил себя на их место.

"Это защитный механизм человеческой психологии. Каждый видит такое и про себя боится, что это может произойти и с ним. Я поступал бы так же на их месте, в этом нет ничего ненормального", - добавил защитник.

Найем живет в квартире сам и признается, что в первые недели после травмы ему было очень сложно.

&quot;Хочу расплакаться, но не могу&quot;: Маси Найем, потерявший глаз на войне, рассказал, как сейчас живетМаси Найем рассказал о своем состоянии (скрин)

Ранее мы сообщали, что после тяжелого ранения на фронте Маси Найем долго не выходил на связь.

Также мы писали, кто из украинских артистов вступил в ряды ВСУ или терробороны.

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