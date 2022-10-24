"Хочу розплакатися, але не можу": Масі Найєм, який втратив око на війні, розповів, як зараз живе

Український адвокат і військовий доброволець Масі Найєм, який на війні втратив праве око, розповів, як зараз проходить його реабілітація. Також він прийняв рішення більше не носити пов'язку і не приховувати травму.

Найєм розповів, що найскладніше у втраті ока, це неможливість довго напружувати зір під час читання, а також нездатність повністю охопити красу навколишнього світу.

"Найгірше також те, що я іноді хочу розплакатися, але не можу. Напевно, це якісь захисні механізми організму", - підкреслив боєць.

Масі Найєм розповів про свій стан (скрін)

За його словами, він прийняв рішення не носити наочну пов'язку, адже не вважає, що його травма - є ганебною або недоречною в сучасних реаліях.

Він зазначив, що спочатку йому було неприємно, що люди навмисне відвертають погляд. Однак, потім поставив себе на їхнє місце.

"Це захисний механізм людської психології. Кожен бачить таке і про себе боїться, що це може статися і з ним. Я робив би так само на їхньому місці, в цьому немає нічого ненормального", - додав захисник.

Найєм живе у квартирі сам та зізнається, що у перші тижні після травми, йому було дуже складно.

Масі Найєм розповів про свій стан (скрін)