"Хочу розплакатися, але не можу": Масі Найєм, який втратив око на війні, розповів, як зараз живе
Український адвокат і військовий доброволець Масі Найєм, який на війні втратив праве око, розповів, як зараз проходить його реабілітація. Також він прийняв рішення більше не носити пов'язку і не приховувати травму.
Про це він розповів "Громадському".
Найєм розповів, що найскладніше у втраті ока, це неможливість довго напружувати зір під час читання, а також нездатність повністю охопити красу навколишнього світу.
"Найгірше також те, що я іноді хочу розплакатися, але не можу. Напевно, це якісь захисні механізми організму", - підкреслив боєць.
Масі Найєм розповів про свій стан (скрін)
За його словами, він прийняв рішення не носити наочну пов'язку, адже не вважає, що його травма - є ганебною або недоречною в сучасних реаліях.
Він зазначив, що спочатку йому було неприємно, що люди навмисне відвертають погляд. Однак, потім поставив себе на їхнє місце.
"Це захисний механізм людської психології. Кожен бачить таке і про себе боїться, що це може статися і з ним. Я робив би так само на їхньому місці, в цьому немає нічого ненормального", - додав захисник.
Найєм живе у квартирі сам та зізнається, що у перші тижні після травми, йому було дуже складно.
Масі Найєм розповів про свій стан (скрін)
Раніше ми повідомляли, що після важкого поранення на фронті Масі Найєм довго не виходив на зв'язок.
Також ми писали, хто з українських артистів вступив до лав ЗСУ або тероборони.