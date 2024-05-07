"Хочу увидеть, как мистер Зе надерет задницу Путину". Стивен Кинг придумал, как прекратить войну в Украине

Что предлагает Стивен Кинг

7 мая 2024 года Стивен Кинг опубликовал на своей странице в соцсети Х интересный пост. В нем он высказывает мнение, что президент Украины Владимир Зеленский и глава страны-агрессора Путин "должны прекратить убивать людей".

Вместо этого, по словам писателя, они могли бы уладить свои разногласия "mano a mano" (с испанского языка - "рука об руку", или же "бок о бок").

Кинг уточнил, что он подразумевает разрешение конфликта "с помощью Pay Per View".

Отметим, что Pay Per View - система оплаты телетрансляций (чаще всего - спортивных), которая позволяет зрителю приобрести прямую трансляцию конкретного поединка (если речь идет о единоборстве или боксе), матча (если речь идет о футболе), или же подписаться на срок от одного дня до дня года - чтобы смотреть турниры в течение определенного времени.

"Я бы хотел увидеть, как мистер Зе (речь идет, скорее всего, о Зеленском, - Ред.) надрал бы задницу Путину", - подытожил Стивен Кинг.

Публикация Стивена Кинга (скриншот: twitter.com/StephenKing)

Позиция Стивена Кинга насчет вторжения РФ в Украину

С первых дней полномасштабной войны в Украине Стивен Кинг неоднократно выражал свою поддержку нашему народу.

Он высмеивал попытки Кремля запугать украинцев вооруженным наступлением, отказывался сотрудничать с российскими изданиями, запретил продажу своих книг в стране-агрессоре, с восторгом поддерживал стремительное контрнаступление ВСУ и, отмечая успехи наших воинов, даже произнес: "Слава Украине!".

Кроме того, писатель обращался к РФ от имени всего мира и буквально приказывал стране-агрессору "убираться вон из Украины".

Кровопролитную войну он считает бессмысленной, а Путина - человеком, которому давно пора уйти в отставку - чтобы весь мир "вздохнул с облегчением".

В заключение Стивен Кинг неоднократно называл действия России в Украине не войной, а настоящим терроризмом.