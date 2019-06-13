Кошовий послав Путіна: хочу, щоб полетів у космос

Євген Кошовий, актор студії "Квартал 95", який зайняв місце Володимира Зеленського, висловився про Путіна, а також про зустріч президента з президентом Росії. Свою думку він розповів в ефірі авторської програми Олесі Бацман на телеканал "Наш".

Євген Кошовий назвав Путіна дуже злою людиною і зізнався, що у всієї команди президент РФ викликає тільки ненависть.

"Сказати, що Путін злий – це нічого не сказати. Думаю, у всієї нашої команди він викликає подібне почуття. Він викликає ненависть просто-напросто. Якщо м'яко. Я не хочу його побачити, я хочу, щоб він полетів у космос, на**р", - сказав Євген Кошовий.

Він запропонував створити спеціальну капсулу для президента РФ і всіх його пропагандистів, і відправити їх у космос.

"От просто зателефонувати Маску і сказати: "Зроби капсулу для Путіна", і все. Нехай він летить, досвідос. Путіна, Скабееву туди посадити. Хто там ще? Хто каже, що їх там немає, всіх цих посадити в одну капсулу і назвати їх "Шпроти", і нехай летять. На Місяць чи на Марс. Ось це буде поїздка! В один кінець треба", - додав комік.

Також Кошовий відповів на питання Олесі Бацман про переговори Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Він зазначив, що "треба буде розмовляти по-чоловічому".

"А може, ще й ляпаса йому дати за те, що він зробив. Наш Вован ж качається – може вирубати. Мені б дуже хотілося. Уявляєш, скільки в цього відео переглядів буде!" – додав Кошовий.

Євген Кошовий послав Путіна на**р (YouTube/Наш)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кошовий розповів про рідних на окупованих територіях.

А також розповідали про те, що лідер "Кварталу 95" розповів, як вони тепер будуть жартувати про президента України.