ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Про що мовчить Зеленський? Кошовий назвав головну слабкість президента

STYLERПерсони    07.06.2019 - 08:31
Про що мовчить Зеленський? Кошовий назвав головну слабкість президента
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Кошовий розповів таємницю Зеленського

Шоумен Євген Кошовий, який керує студією "Квартал 95", розповів про деякі подробиці з життя Володимира Зеленського. Незвичайним одкровенням він поділився в бліц-інтерв'ю Олесі Бацман. Відео розміщено на YouTube.

З президентом України Кошовий дружив довгі роки і по цей день, не приховуючи, підтримує спілкування. На питання, у чому слабкість глави держави, Кошовий дав відповідь, якої ніхто не очікував почути.

"Читає коментарі в Facebook", - прокоментував він з посмішкою на обличчі.
При цьому, Кошовий зазначив і сильні сторони свого колишнього керівника. На його думку, Зеленський наділений чесністю, щирістю, правдивістю і відданістю.

Відео: (Олеся Бацман)

Нагадаємо, що лідер студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів, що змінив би в Україні першим ділом, будучи на місці президента Володимира Зеленського.

Ми писали, що українські політики роздяглися заради виборів у Раду. Користувачі досить неоднозначно відреагували на подібну витівку і розділилися на два табори.

Українці навчились заробляти на Зеленському Прошу одного: Зеленський звернувся до журналістів
Новини України Володимир Зеленський
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся