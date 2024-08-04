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"Хочеться кожен день". Дружина Павліка відверто розповіла про секс зі співаком

Неділя 04 серпня 2024 20:50
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"Хочеться кожен день". Дружина Павліка відверто розповіла про секс зі співаком Катерина Репяхова і Віктор Павлік (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Іванна Пашкевич

Молода дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, зізналася, скільки разів на тиждень їй потрібен секс.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю обраниці виконавця для YouTube-проєкту "Що ти Київ" від Люкс ФМ.

Деталі

Зі слів Катерини, регулярність інтиму у стосунках залежить від того, скільки парі років.

"Дивлячись, скільки років партнерам. Якщо вже 50+… Оскільки мій чоловік вже старший, я вже трошки думаю інакшими мірками. Якщо казати про себе, то мені 30 років і мені хочеться кожен день", - зазначила Репяхова.

Також вона відповіла, який для неї найкращий час для сексу.

&quot;Хочеться кожен день&quot;. Дружина Павліка відверто розповіла про секс зі співаком

Катерина Репяхова і Віктор Павлік (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Точно не ніч. Вночі треба спати. Це має бути ранок. Зранку ти більш продуктивний", - поділилася дружина Павліка.

До речі, Катерина вважає, що найкращі риси Віктора Франковича - це відповідальність і дбайливість. Однак її дратує, що він залишає свої речі не там, де їй би хотілося.

Утім, Репяхова не вважає це трагедією. Вона каже, що розуміє причину, адже це через їхнє крихітне житло.

Нещодавно екс-дружина Павліка розповіла про багаточисленні зради співака.

Також вона зізналася, як переживає смерть сина.

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