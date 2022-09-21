"Хочется быть близкими": дочь Сумской рассказала об общении со старшей сестрой, живущей в России

В частности, своими волнениями Аня раньше делилась с родной старшей сестрой Тоней - дочерью Ольги Сумской от предыдущего брака с Евгением Паперным. Они с сестрой жили в одной комнате и были очень близки.

"Она меня очень-очень вдохновляла. Даже, когда она там что-то в комнате разрабатывала, расписывала. У нее диплом есть искусствовед. Я это так безумно воспринимала!" - рассказала девушка.

Однако, переезд сестры в Москву, где она училась и впоследствии вышла замуж, для 9-летней Ани стал настоящим стрессом.

Младшая дочь Ольги Сумской рассказала, как поддерживает отношения со старшей сестрой, живущей в России (скрин)

По ее словам, ей было трудно прощаться с сестрой, ведь она осознавала, что ей не будет хватать поддержки Тони.

"Было очень больно прощаться с ней. Понимая, что все. Дальше ты сама. Я помню, как я выбегала тогда на улицу, когда она улетала утром в Москву. Я выбегала в пижаме: "Тоня, оставайся!". Не хочу ", - вспоминает Борисюк.

Ольга Сумская с дочерью и мужем (instagram.com/olgasumska)

Отметим, сейчас Тоня живет в Москве и не говорит о войне в Украине.

Ольга Сумская говорит, что Паперная не может поступить иначе, потому что боится высказывать свое мнение публично, ведь в стране-агрессорке, где отсутствует свобода слова, имеет мужа и двоих детей. Однако, Аня не скрывает - по сестре скучает.

"Сейчас не хватает ее внимания, какого-нибудь теплого слова. Хочется быть близкими людьми и навсегда это сохранить. Помогать друг другу. И радоваться, как минимум", - поделилась Аня.

Добавим, что Анна уже три года учится в университете Карпенко-Карого, который оканчивала Ольга Сумская.

Тоня Паперна с мужем (instagram.com/olgasumska)