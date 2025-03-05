Хотите жить дольше? Забудьте о советах столетних людей - вместо этого сделайте эти 4 вещи

Прожить долгую, счастливую и здоровую жизнь - это цель и мечта любого человека. Однако один исследователь долголетия утверждает, что нам не следует обращаться за советом к долгожителям или жителям "голубых зон".

Какие четыре вещи вы можете сделать, чтобы повысить свои шансы дожить до старости в прекрасном состоянии здоровья и ума, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Business Insider .

Что надо делать для долгой жизни?

Профессор биогеронтологии из Университета Брайтона Ричард Фарагер называет тех, кто прожил более 100 лет, "просто невероятно счастливыми".

Он рассказал, что не обязательно диета или образ жизни способствовали долгому возрасту, а скорее удача или генетика.

По сути, люди, которые отпраздновали свое 100- или 105-летие, - это люди, которые не имели болеющих предков.

Фарагер говорит, если вы хотите побороть старение, обратите внимание на четыре ключевых фактора, которые, как показали исследования, могут сократить вашу жизнь, и обязательно избегайте их.

Принимая такие профилактические меры, вы можете компенсировать свои генетические факторы и увеличить продолжительность жизни на целых 14 лет.

Откажитесь от курения

Курение остается одним из самых больших факторов риска ранней смерти. Фактически, новое исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, показало, что оно больше влияет на продолжительность нашего старения, чем любой другой генетический фактор или фактор окружающей среды.

Исследование показало, что это было связано с первой, второй и четвертой привычками, которые больше всего влияют на риск смертности.

Бросайте курить сейчас, чтобы значительно снизить риск рака, сердечных заболеваний и других болезней.

Регулярно делайте физические упражнения

Медики советуют 150 минут упражнений умеренной интенсивности в неделю. Самая главная вещь - это постоянное их выполнение.

Физические упражнения как третий самый влиятельный фактор биологического старения и риска смерти. Будь то ходьба, силовые тренировки или плавание, занимайтесь этим ежедневно или по крайней мере несколько раз в неделю.

Ешьте 5 порций фруктов и овощей ежедневно

Питание, богатое как минимум пятью порциями фруктов и овощей в день, связано со снижением риска хронических заболеваний и увеличением продолжительности жизни.

Типы пищи, которую люди едят, имеют меньшую связь с риском смертности.

Тем не менее, из многих исследований мы знаем, что диеты с высоким содержанием натуральных цельных продуктов, таких как фрукты, овощи, орехи, семена, зерновые и обезжиренные белки, полезны для ума и тела различными способами, которые могут помочь предотвратить такие заболевания, как ожирение, которое может привести к другим хроническим заболеваниям.

Употребляйте алкоголь умеренно

Несмотря на то, что любое количество алкоголя может увеличить риск развития рака, его умеренное употребление алкоголя (не более одного напитка в день для женщин и двух для мужчин) связано с меньшим риском ранней смерти по сравнению с обильным употреблением алкоголя.

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