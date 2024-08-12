Выращиваете помидоры дома? Не забывайте об этих вещах в уходе

Выращивать вкусные, свежие помидоры в закрытом грунте можно в течение всего года. Однако для получения наилучшего урожая необходимо соблюдать определенные условия ухода.

О том, как правильно выращивать помидоры дома, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Southern Living .

Сразу выбирайте большой горшок

Растения томатов предпочитают сохранять свои корни неподвижными после высадки, поэтому старайтесь сразу выбирать достаточно большие контейнеры, чтобы растению было комфортно расти.

Обеспечьте длительное освещение

Для роста помидорам требуется много солнечного света - не менее шести часов в день.

При выращивании томатов в закрытом помещении нужно разместить растение на освещенном подоконнике на солнечной стороне дома или использовать светодиодную лампу как более надежный источник света - особенно в осенние и зимние месяцы.

Проверьте кислотность почвы

Почва для помидоров непременно должна быть слегка кислой - с pH от 5,8 до 6,8. Для выращивания томатов в закрытом грунте лучше использовать готовую смесь соответствующей кислотности.

Кроме этого, можно использовать комбинацию вермикулита и торфяного мха, а также удобрения для добавления питательных веществ в почву.

Поддерживайте почву влажной

Растения томатов нуждаются в обильном увлажнении, а растущие в закрытой почве требуют более частого полива, чем выращиваемые на огороде.

Хотя земля в горшках с помидорами должна быть влажной, проверьте ее состояние перед тем, как поливать - подождите, пока высохнут первые несколько сантиметров.

Позаботьтесь о дренаже грунта

Поддерживайте почву постоянно влажной, но хорошо дренированной. Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха и дренажные отверстия - использование блюдечка для томатов может помочь предотвратить переувлажнение корней.

Сделайте летнюю температуру дома

Помидоры любят тёплую погоду, поэтому температура в помещении с этими растениями должна составлять 21 градус тепла или выше.

Избегайте размещения растений у вентиляционных отверстий, а также защищайте помидоры от холодных сквозняков и избыточного тепла от вентиляционных отверстий печи или батарей.

Снизьте уровень влажности ночью

Для того чтобы вырастить помидоры дома, советуют держать их в помещении с несколько более низкой влажностью ночью, чем днем.

Чтобы воздух был достаточно увлажнен, можно использовать специальный прибор, пульверизатор с водой, или развесить влажные полотенца.

Регулярно вносите удобрения

После того как томаты начнут расти и появятся всходы, растениям понадобятся удобрения. Регулярное внесение питательных веществ помогает помидорам процветать, поскольку частый полив вымывает минералы из закрытого грунта.

Рекомендуют еженедельно использовать водорастворимое или органическое удобрение - специально для съедобных растений. Каждые четыре-шесть недель советуют вносить гранулированное удобрение.

Всегда поливайте помидоры при пересадке

Если необходимо пересадить помидоры, осторожно окопайте корни и поместите молодое растение в новый контейнер так, чтобы часть стебля была ниже линии почвы.

Аккуратно утрамбуйте почву вокруг стебля и тщательно полейте помидоры. Подкормка растения при посадке поможет добавить растению питательных веществ, которые оно могло потерять во время пересадки.

Тщательно осматривайте растения на появление вредителей

Выращивание томатов в закрытом грунте не означает, что вредители и болезни не будут влиять на них. Тли, белокрылки, паутинный клещ и другие вредители могут поражать растения, но помидоры можно вылечить, если обнаружить проблемы на ранней стадии.

Опрыскивание растений водой часто является эффективным методом удаления вредителей, но если проблема не исчезает, попробуйте собрать вредителей вручную.

Если эти методы не разрешают проблему, рассмотрите возможность использования масла нима. Другие болезни, поражающие растения томатов, растущих в закрытой почве - гниль, увядание и фитофтороз - возникают из-за переувлажнения корней.

Надлежащий уход - если растения будут получать достаточное количество прямых солнечных лучей, правильное количество удобрений, а горшки будут иметь дренажные отверстия - поможет предотвратить это.