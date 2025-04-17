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Алекс Якутов раскрыл секрет пышной, нежной и ароматной паски: пошаговые советы шефа

Четверг 17 апреля 2025 19:00
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Алекс Якутов раскрыл секрет пышной, нежной и ароматной паски: пошаговые советы шефа Тесто на паску по рецепту Алекса Якутова (фото: instagram.com/alex_yakutov)
Автор: Юлия Гаюк

Опытный ресторатор и шеф Алекс Якутов, известный по телепроектам "На ножах" и "Адская кухня", поделился важными нюансами выпекания пасок.

Какие секреты Якутов использует во время выпекания пасок, он рассказал в эксклюзивном комментарии РБК-Украина (проект Styler).

Алекс Якутов советует брать муку с содержанием белка 15-16%. По его словам, чем больше протеина, тем лучше будут вести себя дрожжи. Если в муке мало белка, тесто будет трудно вымесить, а позже паска почти не поднимется.

Для того чтобы тесто было нежным, важно правильно вводить сливочное масло. Его температура не должна превышать 17 градусов. Масло должно быть охлажденным для того, чтобы снижать и температуру самого теста.

Для удобства порежьте масло кубиками и кладите в тесто в конце. Вымешивайте до тех пор, пока масло полностью растворится в тесте. Благодаря тому, что животные жиры вводятся в тесто именно таким образом, они не расслоятся, а текстура теста будет действительно рыхлой.

Если вы хотели бы поэкспериментировать со вкусами паски, добавьте новые специи. Якутов советует обратить внимание на греческие мастиху и махлеби.

Алекс Якутов раскрыл секрет пышной, нежной и ароматной паски: пошаговые советы шефаАлекс Якутов раскрыл секрет пышной, нежной и ароматной паски: пошаговые советы шефа

Специи мастиха и махлеби (фото: Википедия)

Мастиха - это смола мастикового дерева. Сначала она на вкус кажется горьковатой, однако позже приобретает освежающий, выраженный сосновый или кедровый привкус. А махлеби - это ароматическая специя, сделанная из семян дикой вишни. Ее аромат напоминает сочетание горького миндаля и вишни. Используйте махлеби в маленьком количестве.

Когда тесто будет готово, оставьте его "расти" в помещении с комнатной температурой. Часто также ставят в разогретые печи и духовки, однако шеф отмечает: при таких условиях с теста может начать выделяться жир, а сама выпечка в результате получится сухой.

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