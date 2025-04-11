Как приготовить идеальную паску: советы от Клопотенко, которые изменят ваш подход

Известный шеф-повар и креативный предприниматель Евгений Клопотенко любит экспериментировать со вкусами выпечки на Пасху, однако не забывает и о классических рецептах.

Подготовка ингредиентов

Первое, что отмечает шеф-повар, это температура всех составляющих. Она должна быть комнатной, поэтому перед началом приготовления достаньте из холодильника дрожжи, яйца, сливки и т. д.

Что касается температуры воды или молока, которыми вы будете разводить дрожжи, она не должна превышать 38 градусов. Тогда дрожжи просто начнут "умирать", и опара не получится.

"Оптимально - 25 градусов, по ощущениям - это еле теплая жидкость. И здесь еще один секрет - опара. Если делать тесто без опары, то дрожжи будут раз в 5 раз хуже работать", - советует Клопотенко.

Для влажности и текстурности теста Евгений также добавляет сливочное масло высокой жирности: обычно 82,5%. Кроме того, для качественной выпечки стоит использовать свежие яйца. Идеально, если им всего 3-5 дней.

Какую муку использовать на пасху

Евгений Клопотенко для выпекания пасок выбирает пшеничную муку высшего сорта или экстракласса, ведь она нежная, мелкого помола и дает ту самую воздушную текстуру.

Обращайте внимание, чтобы в муке было 10-12% белка, поскольку это влияет на эластичность теста. А непосредственно перед замесом обязательно просейте муку, чтобы она "подышала". Это придаст тесту легкости и нежности.

Правильно подобранная мука - залог успешной паски (фото: Freepik)

Как правильно замешивать тесто

Сначала вымесите тесто не менее 10-15 минут руками или в кухонной машине с насадкой "крюк". Оно должно стать эластичным и гладким, но не "забитым" мукой. Легкая липкость приветствуется.

Далее сформируйте шарик, выложите его в большую миску, смазанную растительным маслом, и накройте полотенцем. Тесто в теплом месте должно пробыть примерно час, чтобы вырасти в 2-3 раза.

Когда оно поднялось, нужно еще раз его легонько обминать. Но не давите сильно, просто выпустите лишний воздух.

Дайте еще 40 минут подняться. На этом же этапе можно добавить сухофрукты или цукаты.

Разложите тесто в формы, заполняя их не более чем на ⅔.

Накройте формы полотенцем и оставьте в теплом месте, чтобы тесто подросло почти до краев. Это займет примерно 40-50 минут.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте куличи 20-35 минут в зависимости от размера.

Какие специи можно добавлять в пасху

Конечно, многое зависит от ваших вкусов и предпочтений. Однако классические специи - это ваниль, мускатный орех и кардамон.

"Они дают выпечке теплого аромата, подчеркивая сдобность теста. Если хочется выйти за пределы традиционного вкуса, можно добавить корицу, цедру апельсина или лимона, куркуму или даже щепотку шафрана", - рассказывает кулинар.

Кроме специй, можно экспериментировать с ромом или коньяком. Их можно добавить в тесто или вымочить в них изюм и цукаты.

Что касается цукатов, добавляйте клюкву, вяленую вишню, миндаль, фисташки и тому подобное. Но помните о двух нюансах:

цукаты, изюм и орехи добавлять в тесто нужно в меру. Если их много, тесто не поднимется, не будет рыхлое или плохо пропечется внутри.

они не должны оказаться на поверхности теста, потому что могут пригореть во время выпекания

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