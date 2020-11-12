Не хоче показувати себе публіці: з'явилися дані про стан Заворотнюк

Актриса Анастасія Заворотнюк ховається від сторонніх очей у своєму заміському будинку в селищі Крекшино. Вона продовжує боротися з онкологічним захворюванням і за інформацією від рідних, їй стає краще. Вона вже пересувається більш вільно і виходить на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям.

Особняк сім'ї Заворотнюк У Крекшино обгороджений високим парканом і приховує від сторонніх очей те, що відбувається всередині. За час хвороби актриси в пресі не було жодної фотографії та близькі пояснюють це тим, що вона сильно змінилася після хімієтерапії й не хоче, щоб її бачили. Про це пише "Комсомольська правда".

"Змінюється все – погляд, стан, колір шкіри", - повідомив театральний продюсер Валерій Сергєєв.

Як стверджують люди, які регулярно спілкуються з Заворотнюк, її розум не постраждав, ось зовнішність – на жаль.

"Вона все розуміє, і їй не хочеться показувати себе публіці. На жаль, хвороба внесла непоправні зміни в її зовнішність. У Насті не зовсім зв'язна мова, їй важко говорити. Але інтелект її не постраждав", - розповіла реквізитор МХТ ім. Чехова Світлана Веселова.

Крім того, артистку бачили здалеку в інвалідному кріслі та описували її стан, як ніби вона в тумані.

"Вона була в розумі, свідомості, але як в тумані. Можливо, це дія препаратів, які вона зараз приймає", - розповів один з медиків в ЦКЛ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розкрилася сама страшна правда про Заворотнюк.

А також розповідали про те, що дочка Заворотнюк відверто висловилася про маму і розкрила заповітну мрію.