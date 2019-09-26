Хоче перезавантажити відносини: Сенцов розповів, чому Путін погодився на обмін

Український режисер Олег Сенцов, який нещодавно був звільнений разом з іншими колишніми політичними в'язнями, розповів в інтерв'ю "Крим.Реалії", чому Володимир Путін погодився на обмін полоненими.

За його словами, обмін був не для того, щоб звільнити 35 росіян, тому що Путіну на них на всіх наплювати. Зараз просто така ситуація, що президент Росії хоче перезавантажити відносини з Україною.

Він також зазначив, що в Європарламент пройшли нові вибори і Європа трохи втомилася від цього всього. При цьому Путін добре відчуває ситуацію і намагається показати всім, що він хороший.

Сенцов розповів, навіщо Путін пішов на великий обмін (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Сенцов також зазначив, що Путін дуже прагматична людина, і він для нього не той, на кого він якось особливо бы полював.

"Просто у багатьох відчуття так складається. Якщо б звільнили Кольченко, звільнили Чирния, а я один залишився сидіти - так, це було б показово", - заявив режисер.

Нагадаємо, що Сенцов також заявляв про те, що анексія Криму була неминучою. За його словами, українські силовики не були готові захищати півострів.

Раніше Сенцов також говорив про те, що він ніколи не визнає Крим і Донбас російськими. Він також зазначив, що Україна ніколи не прийме існування так званих "республік" на окупованому Донбасі.