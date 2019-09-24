Анексія Криму була неминучою, - Сенцов

Фото: Олег Сенцов (РБК-Україна)

На його думку, українські силовики не були готові захищати півострів

Колишній політв'язень Російської Федерації та український режисер Олег Сенцов заявив, що у 2014 році запобігти анексії Криму Росією було неможливо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Сенцова виданню "Крим Реалії".

За його словами, українські силовики не були готові захищати півострів.

"У тій ситуації вже без шансів було. Навіть, якщо б на чолі країни стояли більш рішучі і готові до цього моменту люди, які були підготовленим керівництвом, готовим на серйозні заходи, то не було інструментів", - заявив колишній політв'язень.

За його словами, в Україні не було в той момент ніякої армії.

"Армія була практично розвалена. Я підтримував військові частини, спілкувався і бачив, в якому стані наша армія. Армії у нас не було в той момент ніякої. Силові підрозділи - СБУ, МВС - теж після Майдану не зовсім були готові за нову владу щось робити, тому що до цього вони боролися проти цих людей", - пояснив Сенцов.

Режисер вважає, що Росія скористалася ситуацією в Україні.

"Тому момент був обраний, коли Україна, як держава, була максимально слабке за свою історію, тоді було завдано удару і все. Тоді вийшло. А зробити щось... можна довго на цю тему теоретизувати, але мені навіть здається, що б ми не зробили - не вийшло б", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що український режисер Олег Сенцов заявив, що готовий потиснути руку президенту Росії Володимиру Путіну, якщо це допоможе звільнити українських політв'язнів.

Крім того, Олег Сенцов дав свідчення Гаазькому трибуналу щодо дій Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії.