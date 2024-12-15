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Хотите дожить до 100 лет? Мясо с этим ингредиентом едят долгожители "голубых зон"

Воскресенье 15 декабря 2024 16:30
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Хотите дожить до 100 лет? Мясо с этим ингредиентом едят долгожители "голубых зон" Что едят долгожители, чтобы жить до 100 лет (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Долголетие - это цель и мечта многих людей. Важное значение здесь имеет здоровый образ жизни. Жители из "голубых зон" (регионы в мире, где много долгожителей) включают в свой рацион определенный продукт.

О чем именно идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.

Что едят долгожители в "голубых зонах"?

Столетние жители Blue Zones едят меньшими порциями, растительные продукты, иногда выпивают бокал вина. Среди блюд, которые согреют в холодный день и насытят - это гуляш. Это блюдо с черной фасолью особенно популярно в греческой голубой зоне - Икарии. Важно, что оно также подходит для вегетарианцев и веганов.

Основа рагу состоит из свежих ингредиентов, таких как красный лук, чеснок, фенхель и помидоры, и дополняется чашкой черной фасоли.

"Икарийское рагу для долголетия - здоровое блюдо. Оно богато растительными ингредиентами, такими как фасоль и разнообразные овощи, которые являются отличным источником клетчатки и основных питательных веществ. Для меня такие блюда с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием насыщенных жиров положительно влияют на мое общее состояние здоровья", - рассказала диетолог Хелен Белл.

Чем полезна черная фасоль?

Эксперт высоко оценивает питательные свойства черной фасоли. Он говорит, что она обеспечивает большое количество белка и клетчатки, необходимых для поддержания здоровой системы пищеварения, а также помогает дольше оставаться сытыми.

Продукт имеет низкий гликемический индекс, что помогает контролировать уровень сахара в крови.

Кроме того, он богат важными витаминами и минералами, такими как фолиевая кислота и железо.

Черная фасоль также может помочь при похудении. Диетолог подчеркивает, что люди, которые придерживаются диеты, не должны полагаться только на это, чтобы гарантировать потерю веса или долголетие.

Высокое содержание клетчатки в черных бобах и овощах способствует насыщению, уменьшая вероятность переедания.

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Кстати, люди из зон долгожителей назвали завтрак, который поможет дожить до 100 лет.

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