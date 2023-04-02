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В Хмельницком поп УПЦ МП избил военного прямо в церкви: "сколько еще людей должно погибнуть?" (видео)

Священник УПЦ МП избил военного прямо в храме (Кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

В одном из храмов УПЦ МП в Хмельницком священник избил военного, который начал задавать неприятные вопросы. Инцидент сняли на камеру и разместили в социальных сетях.

Детали происшествия рассказал депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлик на странице в Facebook.

По словам депутата, священник УПЦ МП избил украинского военного, добровольца Артура Ананьева. Он получил контузию и черепно-мозговую травму на фронте, а в церковь пришел, чтобы задать "московским попам" всего один вопрос.

"На видео военный Артур Ананьев, который с самого начала полномасштабного вторжения добровольцем пошел на фронт в составе 19 стрелецкого батальона. Получил контузию и черепно-мозговую травму. Когда вся страна наблюдает за ситуацией в Лавре, он САМ пошел в московский храм, чтобы задать вопрос: "Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?" - пишет Бурлик.

Именно после этого священник набросился на военного и начал его избивать прямо на глазах у своих прихожан. Поп выгонял военного из храма, бил его ногами, а в конце видео даже слышно, что военный сказал, что ему нечем дышать, а священник ответил: "да мне насрать".

На место происшествия вызвали полицию. Однако они задержали не священника, а военного Артура Ананьева - по статье 173, Мелкое хулиганство.

"Мужчина во время проведения молитвенной литургии, сбросил со стола "Евангелия", устроил словесный конфликт в отношении священника. В настоящее время решается вопрос о привлечении гражданина, к административной ответственности. Также по факту избиения военнослужащего, следователи открыли уголовное производство в отношении священника", - сообщили в полиции Хмельницкого.

А вот в церкви начали уже придумывать о переодетом провокаторе, который устроил дебош в церкви.

Напомним, ранее мы писали о том, что митрополита Павла (Паша Мерседес) арестовали и отправили под домашний арест.

А еще рассказывали о том, что пограничники задержали пьяного священника УПЦ МП.

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