У Хмельницькому піп УПЦ МП побив військового прямо у церкві: "скільки ще людей повинні загинути?" (відео)

За словами депутата, священник УПЦ МП побив українського військового добровольця Артура Ананьєва. Він отримав контузію та черепно-мозкову травму на фронті, а до церкви прийшов, щоб поставити "московським попам" лише одне питання.

"На відео військовий Артур Ананьєв, який від початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт у складі 19 стрілецького батальйону. Отримав контузію і черепно-мозкову травму. Коли вся країна спостерігає за ситуацією в Лаврі, він САМ пішов у московський храм, щоб поставити запитання : "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?" - пише Бурлик.

Саме після цього священник накинувся на військового і почав його бити прямо на очах своїх парафіян. Піп виганяв військового з храму, бив його ногами, а наприкінці відео навіть чути, що військовий сказав, що йому нема чим дихати, а священник відповів: "Та мені насрати".

На місце події викликали поліцію. Однак вони затримали не священника, а військового Артура Ананьєва – за статтею 173, Дрібне хуліганство.

"Чоловік під час проведення молитовної літургії, скинув зі столу "Євангелія", вчинив словесний конфлікт відносно священник. На даний час вирішується питання про притягнення громадянина, до адміністративної відповідальності. Також за фактом побиття військовослужбовця, слідчі відкрили кримінальне провадження стосовно священника", - повідомили у поліції Хмельницького.

А ось у церкві вже почали вигадувати про перевдягненого провокатора, який влаштував дебош.