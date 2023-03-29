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Хотел прорваться в Киев. Пограничники задержали пьяного священника УПЦ МП (видео)

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Среда 29 марта 2023 20:59
Хотел прорваться в Киев. Пограничники задержали пьяного священника УПЦ МП (видео) Иллюстративное фото: пограничники задержали пьяного священника УПЦ МП (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Иван Носальский

Священник УПЦ Московского патриархата пытался прорваться в Киев в нетрезвом состоянии. Его задержали пограничники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

Как отмечают в ГПСУ, священника остановили на въезде в Киев без водительских прав. При себе он имел только документы, которые выданы на неизвестную личность во временно оккупированном Крыму и на территории России.

"Поп общался с пограничниками на жаргоне "Московского патриархата”. Под конец дерзкого монолога батюшка взволновался, что у него "пацаны под Бахмутом сдохли". Какие еще грехи скрывал священнослужитель, выяснят правоохранители", - сказано в сообщении пограничников.

Напомним, ранее стало известно, что пограничники задержали священника, который удерживал волонтеров в подвале церкви во время оккупации.

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