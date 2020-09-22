Стоматологи розповіли, в яких випадках проблеми з зубами смертельно небезпечні

Стоматолог (ілюстративне фото: canva.com)

Хворі зуби можуть призвести до великої безлічі хвороб

Стоматологи розповіли, що проблемні зуби нерідко призводять до великих проблем зі здоров'ям. Нерідко хвороби, викликані карієсом або запаленням ясен, призводять до сильних запалень і навіть до смерті. В яких випадках проблеми з зубами небезпечні для життя, розповідає Новини.Ю.

Дантисти підкреслюють: омана про те, що зуби є локальною проблемою, є основною причиною летальних результатів. Не без причин перед операціями пацієнти повинні пройти санацію ротової порожнини, навіть якщо хірургічне втручання проводиться на нозі.

Так, карієс нерідко викликає хвороби лор-органів, а також травної системи й навіть онкологію. Крім цього, невдала форма протеза або відколотий шматок зуба можуть стати причиною травми ясен або язика. Своєю чергою, неякісно поставлена пломба може випасти й уві сні та потрапити в дихальні шляхи, спровокувавши асфіксію і навіть смерть. Не меншу загрозу становить запущений карієс, який сприяє появі небезпечних штамів бактерій в роті. Вони з їжею і слиною потрапляють у горло, викликаючи запалення гортані, мигдалин і ангіну. Багато хто вважає, що страждають від ГРВІ, і не підозрюють, що проблему спровокували нездорові зуби.

Небезпечні бактерії також можуть призвести до захворювань шлунково-кишкового тракту. З їжею вони проникають в шлунок і кишечник, викликаючи запалення, що загрожує виразкою. В окремих випадках, всмоктуючись з органів травлення в кров, зубні інфекції загрожують патологіями серцево-судинної системи.

Медики рекомендують ретельно стежити за здоров'ям зубів, проходячи регулярні профілактичні огляди, а при перших проблемах відразу звертатися до стоматолога.

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