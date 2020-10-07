Киянка померла на прийомі у стоматолога: подробиці інциденту

У Києві на прийомі у стоматолога померла пацієнтка (ілюстративне фото: canva.com)

Жінка через різку алергічну реакцію втратила свідомість

У Києві через недбалість лікаря в кріслі стоматолога померла 48-річна пацієнтка. Жінка прийшла на прийом і після ін'єкції знеболюючого препарату у неї розвинулась різка алергічна реакція. Медик намагався допомогти, але дійсно потрібні дії так і не зробив. Про це розповіли в пресслужбі Київської міської прокуратури в Facebook.

Як повідомляється, після уколу у пацієнтки почалася алергія, що спричинила втрату свідомості.

"У ході досудового розслідування встановлено, що стоматолог, здійснюючи стоматологічні процедури, вколов 48-річній пацієнтці знеболювальний лікарський засіб, після чого в останньої почалися прояви алергічної реакції на препарат, і як наслідок вона втратила свідомість", - йдеться в повідомленні.

При цьому в пресслужбі повідомляють, що медик таки намагався надати допомогу жінці: він почав робити непрямий масаж серця і штучне дихання, при цьому забув про один з найважливіших елементів надання екстреної допомоги при анафілактичному шоці.

"Водночас, в противагу існуючим протоколами, лікар не зробив пацієнтці ін'єкцію адреналіну. Висновками експертизи встановлено наявність дефекту у вигляді бездіяльності лікаря при наданні медичної допомоги пацієнтці, а саме непроведенні їй необхідного обсягу заходів, спрямованих на відновлення гострих порушень функції кровообігу і дихання, в першу чергу - медикаментозних, що має причинно-наслідковий зв'язок з настанням смерті потерпілої", - додали в прокуратурі

За даними прокуратури, стоматологу вже оголошено про підозру за фактом неналежного виконання професійних обов'язків, що призвело до смерті пацієнтки (ч. 1 ст. 140 КК України). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу і відсторонення його від виконання лікарської діяльності.

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