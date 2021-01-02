У мережі показали жінку з найкрасивішим лицем у світі: яскраві фото

Модель Яель Шелбія визнана жінкою з найкрасивішим лицем в світі за версією Independent Critics.
Цікаво, що до цього 19-річна модель і актриса вже потрапляла в список 100 найкрасивіших жінок. Так, у 2017 році вона посіла 14 місце у рейтингу, в 2018-му стала третьою, а в 2019-му Яель не вистачило всього одного рядка, щоб очолити топ.
Тепер же землячка Галь Гадот отримала головний титул, випередивши за кількістю набраних голосів тайську виконавицю Лисицю Манобан, австралійську модель Мейку Вуллард і тайванську співачку Чжоу Цзиюй.
Яель Шелбія - найкрасивіша жінка (фото: instagram.com/yaelshelbia)
Дівчина народилася 31 серпня 2001 року в релігійній ортодоксальній єврейській сім'ї.
В юному віці поєднання модельної кар'єри з релігійним способом життя призвело до деяких труднощів. В одному з інтерв'ю Яель зізналася, що "втратила багато модельних контрактів через дотримання суботи та вибір одягу".
У минулому році Шелбия вступила на службу до Сили оборони Ізраїлю і зараз служить у ВПС.
Яель співпрацює з Кайлі Дженнер, Кім Кардашьян та багатьма іншими світовими знаменитостями, а також знімається в серіалах.
З 2019 року дівчина зустрічається з американським бізнесменом Брендоном Корффом - онуком мільярдера Самнера Редстоуна.
Яель Шелбія (фото: instagram.com/yaelshelbia)
Додамо, що повний список самих милих і гарних жінок, опублікований на YouTube TC Candler, виглядає так:
Топ-100 найкрасивіших жінок 2020 року
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