9 признаков, что любовь портит партнера: как поддержка вредит

Существует небольшая разница между поддержкой вашего партнера и поощрением его не лучших поступков. Иногда любовь может ослеплять - и мы игнорируем привычки, не приносящие пользы в долгосрочной перспективе. Поэтому своевременное распознавание этих признаков может помочь вам прекратить непреднамеренное содействие вредным привычкам вашего партнера.

О том, как мы ненамеренно поощряем и поддерживаем отрицательные черты партнера, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на HackSpirit .

Синдром "спасателя"

Протянуть руку помощи - это хорошо, но постоянно спешить на помощь партнеру в ситуациях, с которыми он может справиться сам - совсем другое. Это может казаться любовью или поддержкой, но это может поощрять безответственность.

Всегда играя роль спасателя, вы можете несознательно способствовать тому, чтобы ваш партнер постоянно полагался на вас в решении проблем. Иногда следует отступить и разрешить ему самому решать определенные вопросы и помогать только в случае просьбы - однако, помогать, а не решать все самостоятельно.

Оправдание всех действий

Партнер постоянно опаздывает без предупреждения и извинений, и, вместо разговора, вы утешаете себя, что у него или у нее были неотложные дела?

Такое поведение, согласно с психологией, является формой разрешения. Оправдывая негативное поведение партнера, вы косвенно даете ему разрешение продолжать действовать таким же образом.

Вы боитесь устанавливать границы

Если вы не устанавливаете границы, не выражаете свои чувства и потребности, потому что боитесь реакции партнера в конфликте, это главный признак того, что вы поощряете его неприемлемое для вас поведение.



Иными словами, в наших силах выбирать, как мы реагируем и что мы терпим в наших отношениях. Установление границ - это не просто сказать "нет" своему партнеру, это сказать "да" уважению и здоровой динамике отношений.

Игнорирование негативного поведения

Легко зажмуриться на негативное поведение партнера, особенно когда вы глубоко влюблены. Но если ваш партнер никогда не сталкивается с последствиями своих поступков, у него нет причин меняться.

Для здоровых отношений не следует игнорировать дискомфорт в поведении партнера (иллюстрация: Freepik)

Когда мы игнорируем негативное поведение нашего партнера, мы показываем, что эти действия приемлемы - именно поэтому важно обсуждать эти проблемы открыто и честно.

Вы верите, что можете изменить партнера

Мнение о том, что вы можете изменить неприемлемое для вас с самого начала поведение своего партнера, может являться признаком того, что вы сами поощряете такое поведение.

Пытаясь изменить кого-то, вы можете ненамеренно усилить его негативное поведение, поскольку он может сопротивляться этому воображаемому контролю и удвоить свои привычки.

В приоритете исключительно потребности партнера

Бескорыстие - прекрасная черта в отношениях, но она может стать проблематичной, когда вы постоянно ставите потребности партнера выше своих собственных.

Расставлять приоритеты в пользу своих потребностей не эгоистично, это необходимо для личного роста и сбалансированных отношений.

Вы чувствуете ответственность за их счастье

Чувство ответственности за счастье другого человека может привести к попустительству, поскольку оно создает динамику, в которой ваш партнер может не брать на себя ответственность за собственные эмоции или действия.



Важно понимать, что у каждого есть своя часть ответственности в отношениях. Мы можем поддерживать наших близких, но не можем делать для них определенный выбор.

Вы избегаете конфронтаций

Избегая споров, мы не решаем стоящих перед нами проблем. Это может привести к обиде и несчастью, а также к тому, что негативное поведение будет продолжаться.

Важно не бояться споров (иллюстрация: Freepik)

Помните, что здоровые конфликты являются необходимой частью любых отношений. Речь идет об общении и открытом выражении своих чувств, а не о придирках или обвинениях друг друга. Это не всегда легко, но это абсолютно необходимо для развития отношений.

Вы чувствуете истощение и не реализуетесь

Чувство истощенности или нереализованности может быть признаком того, что вы не думаєте о своем собственном росте, потому что слишком погружены в поведение партнера.



Важно заботиться о себе и обеспечивать собственное счастье, помогая партнеру развиваться - это тот баланс, который может привести к более здоровым и счастливым отношениям.