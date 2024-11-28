Хлывнюк обратился к мужчинам призывного возраста с просьбой: "Увеличит ваши шансы"

Андрей Хлывнюк обратился к мужчинам

Так, исполнитель, отвечая на вопрос о том, было ли ему сложно освоить военное делом, сказал, что нет. На этом фоне он также обратился к мужчинам и призвал их не ждать повестки, а учится чем-то по военному делу уже сейчас.

"Чего вы ждете, друзья призывного возраста, ребята, мужчины? Учитесь чему-то. Надо учиться сейчас. Не ждите повестку. Научитесь тому, что спасет потом вам жизнь, что увеличит ваши шансы. Потому что эта борьба продолжается, и никакой Байден, никакой другой президент другой страны ее не завершит. Скорее всего, нам с вами придется завершать это самим", - сказал артист.

"Очень хотелось бы, чтобы состоялись какие-то переговоры и нам вернули всю нашу землю, но нет, так не будет. Только сила остановит эту орду. К сожалению. Дадут нам на это оружие - супер. Не дадут - придется своими силами это делать", - также отметил Хлывнюк.

Андрей Хлывнюк служит с самого начала полномасштабным вторжения (фото: instagram.com/andriihorolski)

Знаменитый украинец не скрывает, что его раздражают вопросы типа: "Когда все закончится?". Для того чтобы это действительно произошло, нужно, как подчеркивает звезда, не забывать о постоянной помощи армии:

"Больно заезжать в тыл и видеть люксовые автомобили 2024 года выпуска. Больно. На клубы мне все равно. Я понимаю, что людям нужно отдыхать. Хочется возвращаться в живые города. Это - нормально. Но какие-то моменты очень раздражают. Например, вопросы: "Ну, что там? Когда это все кончится уже?". Присоединитесь, и кончится быстрее! Все очень просто".

Что касается его военной службы, то Андрей говорит, что это не то, чем ему хотелось бы заниматься. Однако выполнять работу у него получается хорошо. Свою службу музыкант называет "немедийной" и говорит, что она "нуждается в большей тишине, нежели есть на сегодняшний день".

"Эта работа - немедийная. Она требует большей тишины, чем на сегодняшний день есть. Ваше внимание к маленькому отряду меня радует. Благодаря ей мы существуем и обеспечиваемся", - объясняет лидер "Бумбокса".

Лидер "Бумбокса" комментировал тему своей службы (фото: instagram.com/andriihorolski)

К слову, после начала службы, в марте 2022 года Хлывнюк попал под минометный обстрел, в результате чего получил ранение лица. Но вскоре, в апреле, он снова вернулся к работе, а в прошлом году стал командиром группы аэроразведки.