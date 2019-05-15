Порошенко застерігає від "реваншу" олігархічних сил

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко назвав один з "найбільших викликів" Зеленського

Обмеження впливу олігархів буде одним з "найбільших викликів" Володимира Зеленського. Про це заявив чинний президент України Петро Порошенко в інтерв'ю Politico.

"Зараз у нас існує велика небезпека реваншу. Це стає викликом для нового президента. Це як лакмусовий папір. Йому нелегко. Але я дійсно бажаю йому успіху у захисті національних інтересів. Це дуже відповідальна місія, але це і дуже небезпечна спокуса. Йому робити вибір і я сподіваюсь, що вибір буде успішний”, - сказав Порошенко.

Що стосується Коломойського, Порошенко сказав: "Я не знаю, чи мають наші правоохоронні органи що-небудь проти нього особисто, але його прихід починає бути символом, нехорошим символом для України".

Порошенко заявив, що сподівався, що Захід вдарить по Росії ще жорсткішими санкціями, але висловив вдячність за підтримку, яку Україна отримала. Він заявив, що вважає існуючі санкції ефективними.

"По-перше, Путін не може повірити, що Європейський Союз може так довго зберігати єдність і солідарність з Україною", - сказав Порошенко.

"Він не може уявити, що це буде відбуватись протягом п'яти років. І в цій ситуації я хочу подякувати Європейському Союзу, особливо канцлеру Меркель, французьким президентам - Олланду і Макрону. Я хочу подякувати Дональду Туску, який відігравав величезну роль. Я хочу подякувати Жан-Клоду Юнкеру. Я хочу подякувати лідерам Європейського Союзу, які навіть у цій ситуації можуть досягти цих результатів, демонструючи, що цінності Європейського Союзу є набагато важливішими, ніж запропоновані Путіним гроші за скасування санкцій", - додав він.

На думку Порошенка, санкції - це мотивація Путіна сидіти за столом переговорів.

"Чи були ефективні санкції? Впевнений, що так. Росія втратила 150 мільярдів доларів і 10 відсотків ВВП через санкції, а також десять років розвитку в найбільш чутливих секторах російської економіки", - сказав він.

Позитивним для Європи, на його думку, є те, що Росія починає витрачати значно менше на військовий комплекс через санкції.

"І незважаючи на всі суперечки, Європа разом зі Сполученими Штатами, разом з усіма країнами G7, зберігає єдність принаймні в питанні України. Але я хочу більше санкцій. Якщо Росія здійснила акт агресії в нейтральних водах Чорного моря проти наших військових суден, має бути покарання, тому що це акт агресії”, - сказав Порошенко.

Порошенко заявив, що хотів би, щоб додаткові санкції "стосувалися найбільш чутливих моментів у банківському секторі, найбільш чутливих питань щодо машин подвійного призначення".

Він сказав, що для нього як для президента не було нічого складнішого, ніж телефонувати сім'ям загиблих солдатів. “Повірте, надзвичайно важко подзвонити батькам, жінкам або дітям вбитого українця і сказати їм, що я роблю все можливе, щоб усі ці жертви не були марними, що ми робимо все можливе, щоб врятувати Україну, зберегти єдність України”, - сказав він.

Він додав, що з гордістю залишає посаду, організувавши вибори, які були визнані вільними і чесними, навіть якщо їх результат виявився його розгромною поразкою.

"Це новий стандарт, який вже встановлено, і всім іншим слід дотримуватися цього", - сказав він.