Вбивство 7-річної Марійки: в поліції розповіли про звірства підозрюваного

Підозрюваний у вбивстві Марійки Борисової в селі Щасливе Херсонської області 62-річний Микола скоїв ряд жорстоких злочинів раніше, а також цікавився дитячою порнографією.

Про це розповів у Facebook Начальник ГУ НП в Херсонській області Олександр Прокудін.

Прокудін пише, що жодні маніпуляції на тему "повісили злочин" не мають місця, адже, мовляв "результати експертизи анонсували 17 березня, а підозрюваного оголосили раніше".

"Дійсно, деякі експертизи були зроблені раніше, тому що ми виходили з клопотанням до керівництва Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи, щоб прискорити встановлену чергу експертиз через страшний злочин проти дитини..." - пише чиновник.

За словами начальника поліції області, 62-річний підозрюваний на ім'я Микола раніше скоїв чотири злочини. Один з них, що стався у 2000 році, - з особливою жорстокістю.

"Будучи в стані алкогольного сп'яніння, підозрюваний приніс щітку для чистки доїльних апаратів з метою заподіяння потерпілому тілесних ушкоджень. Підозрюваний ввів щітку в анальний отвір потерпілого. У результаті побиття та введення чужорідного предмета потерпілому були спричинені тяжкі тілесні ушкодження за критерієм небезпеки для життя в момент заподіяння", - навів Прокудін витяг з вироку суду.

До того ж в історії пошукових запитів на комп'ютері підозрюваного виявили числені перегляди сайтів з дитячим порно.

А жінки в селі Щасливе неодноразово скаржились на його поведінку, але в останню мить відмовлялися, бо "живемо в одному селі", тому що "коли вип'єш, таке буває".