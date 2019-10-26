Її хіти знають всі: померла автор пісень Пугачової і Кобзона

Карина Філіппова-Діодорова, автор пісень Алли Пугачової та Йосипа Кобзона, радянська поетеса, театральний педагог і актриса померла у віці 85 років. Легендарна артистка померла в п'ятницю, 25 жовтня, у Москві. Про смерть поетеси повідомляють російські ЗМІ з посиланням на чоловіка померлої, народного художника Росії Бориса Діодорова.

Карина Філіппова-Діодорова померла в п'ятницю, 25 жовтня, у Москві. Похорони відбудуться 31 жовтня на Новодівичому кладовищі.

Карина Філіппова-Діодорова — російська поетеса, театральна актриса і педагог. Вона була однією з засновниць московського театру "Сучасник". Ім'я Карини Філіпової стоїть на першій афіші цього театру. У 1954 році поетеса вступила до Школи-студії МХАТ, де вчилася разом з Володимиром Висоцьким і Аркадієм Стругацьким.

У 1956-1957 роках — актриса театру "Современник", у 1958-1959 роках — Ризького театру драми, в 1960-1961 роках — Алтайського крайового театру, в 1961-1963 роках — Ростовського Тюгу. У 1963-1964 роках викладала сценічну мову в аспірантурі при Школі-студії МХАТ. З 1964 по 1967 рік — викладач Музичного училища імені Гнесіних (відділення музичної комедії). У 1997-2001 роки — актриса московського театру "У Никитских ворот".

Карина Філіппова-Диодорова (кадр: відео YouTube/Майорова Любов)

Поетичний стаж понад 50 років. Пісні на вірші Карини Філіпової виконували Клавдія Шульженко, Гелена Великанова, Майя Кристалінська, Йосип Кобзон, Людмила Зикіна, Алла Пугачова, Філіп Кіркоров, Надія Бабкіна, Ренат Ібрагімов, Анастасія, Юліан. Свій останній спектакль "Як бути щасливим" Валентина Толкунова зробила на вірші Карини Філіпової.

Вона дружила з самими яскравими акторами нашого часу — Володимиром Висоцьким, Олегом Єфремовим, Олександром Лазарєвим, Євгеном Урбанським і багатьма іншими. Будинок Філіппової-Диодорової на Остоженці у Москві відомий у різних колах: політики, артисти, художники, музиканти — часті гості там; і за двісті з гаком кілометрів від Москви, в тверське село, гості нерідко заїжджали до Карини Філіпової.

Нагадаємо, що раніше помер російський співак Йосип Кобзон.