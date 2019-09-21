Легендарний музикант помер на руках у дружини: названа несподівана причина смерті

Тоні Міллс помер – причина смерті і біографія легендарного музиканта (ілюстративне фото: pixabay.com)

Популярний співак помер від раку підшлункової залози

Помер вокаліст груп Shy і TNT Тоні Міллс. Перед смертю артиста 16 вересня його госпіталізували в лікарню з двосторонньою тромбоемболією. Через кілька днів його не стало. Артист боровся з захворюванням всього декілька місяців, але швидко згорів. Дружина трагічно померлого співака сказала кілька слів про те, що трапилося. Лінда Міллс поділилася словами скорботи в Facebook.

Як відомо, співак боровся з важкою недугою, але згорів всього за кілька місяців. Лікарі не змогли вилікувати рак, так як він був виявлений практично на останній стадії. Медики тільки полегшили страждання Міллса.

Про смерть артиста повідомила його дружина.

Тоні Міллс помер – причина смерті і біографія легендарного музиканта (фото: facebook.com/tony.mills.31)

"З розбитим серцем я оголошую про смерть мого коханого чоловіка і кращого друга Тоні Міллса. У квітні цього року у нього діагностували рак підшлункової залози у термінальній стадії. Він прожив своє життя на повну котушку, поки не зробив останній вдих у мене на руках. Він хотів жити, але не боявся смерті. Більшість знає про його неймовірний внесок у світ музики по його роботі в якості вокаліста груп Shy і TNT, а також в якості сольного виконавця і сесійного співака. Він залишить після себе спадщину, яка проіснує протягом багатьох життів", — написала дружина померлого в мережі.

Після цього дружина подякувала всім фанатам за теплі слова підтримки.

"Я хотіла би висловити мою глибоку подяку за вилив любові, співчуття та підтримки у ці важкі часи. Без нього так порожньо. Пройдуть тижні, перш ніж я зможу переглянути тисячі повідомлень та коментарів, але, тим не менш, дякую всім і кожному. Тоні був би зворушений", - написала вона.

Тоні Міллс помер – причина смерті і біографія легендарного музиканта (фото: facebook.com/tony.mills.31)

Міллс народився 7 липня 1962 року в Бірмінгемі, Англія. У складі Shy він почав виступати в 1983 році і вцілому — записав вісім альбомів з ними. У 1991 році він покинув Shy, була творча пауза і з 2006 року — став вокалістом норвезької групи TNT. У 2019 році у нього вийшов сольний альбом Beyond the Law. За свою кар'єру він грав на одній сцені з такими легендами, як Gary Moore, Bon Jovi, Magnum, Meatloaf, Twisted Sister, Manowar.

Нагадаємо, що помер актор, який зіграв головну роль в мюзиклі "Ісус Христос – суперзірка".

До цього помер знаменитий співак, виконавець культових радянських хітів.