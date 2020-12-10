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Хитрі аферисти придумали нову схему обману українців: банк розповів про уловку

Четвер 10 грудня 2020 12:39
Хитрі аферисти придумали нову схему обману українців: банк розповів про уловку
Шахраї в Україні придумали новий спосіб дурити людей (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Шахраї в Україні продовжують свою злочинну діяльність і з кожним разом придумують нові хитрощі, щоб обманювати людей і виманювати у них гроші. Звичайно ж аферисти дуже часто прикриваються іменем відомих українських банків. Про нову прийому повідомили в "Ощадбанку", пише видання "Comments.ua".

За інформацією банку, для обману українців шахраї використовують повідомлення з пропозицією збільшити кредитний ліміт у два рази. Саме це смс може виявитися рекламним прийомом хитрих аферистів. Там міститься посилання, по якому не радять переходити.

У банку радять одразу звертатися на гарячу лінію фінансової установи, у разі отримання такого повідомлення.

В державному "Ощадбанку" відзначили, що номер гарячої лінії розташований на звороті банківської карти. Також там попереджають про посилання, які також часто зазначаються в коротких повідомленнях нібито від банку.

В установі застерігають ні в якому разі не переходити по ним. До речі, така схема може також поширюватися і на користувачів інших банків.

Як ми раніше повідомляли, в Україні активізувалися шахраї, які крадуть гроші з карток.

До речі, в Україні шахраї придумали схему обману з компенсацією за карантин.

Також раніше в МВС попередили українців про зловмисників, які через Telegram виманюють гроші.

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