Ці хитрощі допоможуть виростити багатий урожай соковитого і пишного кропу в серпні
Для рясного врожаю соковитого і смачного кропу наприкінці літа досвідчені городники при посадці зелені в серпні та догляді за нею застосовують особливі "хитрощі".
Такі прийоми описані на Telegram-каналі "Дача. Сад та город".
Що фахівці рекомендують робити при підготовці насіння кропу для посадки на ваших грядках, роботі з ґрунтом і при поливах? Ось прості хитрощі.
- "Водні процедури" з насінням
Якщо перед посівом кропу насіння потримати у воді дві доби, то це сприятиме швидкому проростанню.
Річ у тому, що за 48 годин підуть ефірні олії, які допоможуть кропу прорости легше. Так, сходи молоденької рослини можуть з'явитися вже через 5-6 днів, в той час, як без замочування - лише через 2-2,5 тижні.
- Готуємо ґрунт для посіву
Сіяти кріп слід тільки у вологий і підготовлений ґрунт.
Рекомендують його удобрити, спорудити рядки та посіяти насіння, полити теплою водою.
- Догляд за кропом
Коли стануть з'являтися сходи, ґрунт після поливу періодично слід розпушувати. Рослину краще підгодовувати коров'яком, що особливо корисний для нарощування зеленої маси, або січовиною. А робити це радять вранці або ввечері.
Проріджування кропу в міру зростання вважається важливою частиною догляду за рослиною, щоб вона пишно росла і не жовтіла.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про способи, як зберегти зелень свіжою 5-7 днів, а то і протягом цілого місяця.
А також ми писали, що і коли садити на городі та в саду наприкінці літа, і публікували посівний календар на серпень 2022.