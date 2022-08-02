Ці хитрощі допоможуть виростити багатий урожай соковитого і пишного кропу в серпні

Для рясного врожаю соковитого і смачного кропу наприкінці літа досвідчені городники при посадці зелені в серпні та догляді за нею застосовують особливі "хитрощі".

Такі прийоми описані на Telegram-каналі " Дача. Сад та город ".

Що фахівці рекомендують робити при підготовці насіння кропу для посадки на ваших грядках, роботі з ґрунтом і при поливах? Ось прості хитрощі.

"Водні процедури" з насінням

Якщо перед посівом кропу насіння потримати у воді дві доби, то це сприятиме швидкому проростанню.

Річ у тому, що за 48 годин підуть ефірні олії, які допоможуть кропу прорости легше. Так, сходи молоденької рослини можуть з'явитися вже через 5-6 днів, в той час, як без замочування - лише через 2-2,5 тижні.

Готуємо ґрунт для посіву

Сіяти кріп слід тільки у вологий і підготовлений ґрунт.

Рекомендують його удобрити, спорудити рядки та посіяти насіння, полити теплою водою.

Догляд за кропом

Коли стануть з'являтися сходи, ґрунт після поливу періодично слід розпушувати. Рослину краще підгодовувати коров'яком, що особливо корисний для нарощування зеленої маси, або січовиною. А робити це радять вранці або ввечері.

Проріджування кропу в міру зростання вважається важливою частиною догляду за рослиною, щоб вона пишно росла і не жовтіла.