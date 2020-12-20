Хитрощі, які роблять страви смачнішими: колишній працівник McDonald’s вразив секретами мережі

McDonald’s, як й інші великі компанії, йде на хитрості для заохочення великої кількості клієнтів. Але мережа швидкої їжі вигадала досить хитрий підхід до продукції, завдяки чому їжа звідти видається смачнішою, аніж будь-де. Це стосується навіть соломинок для газованих напоїв.

Декілька секретів McDonald’s розкрив колишній співробітник мережі, які він розповів у відео в TikTok. 27-річний чоловік каже, що деякий час працював в "МакДональдзі" і був здивований роботою мережі фастфудів. Як він говорить, це справжня наука.

Виявляється, що кока-кола у McDonald’s смачніша, аніж з магазину, бо в неї додають більше цукру. А ще на смак впливає соломинка. Як він стверджує, в цій мережі вона велика, щоб більша кількість бульбашок потрапляла до ротової порожнини людини.

"Я багато дізнався за час роботи в McDonald’s. Ви думаєте, що це просто фастфуд і все таке? А ні. Їх робота - це справжня наука! Наприклад, соломинки там ширше. Хочете дізнатися для чого? Все заради того, щоб більше бульбашок потрапляло на ваш язик, саме тому газована сприймається як смачніша", - сказав він.

Також колишній працівник "Макдональдзу" розповів, з чого роблять морозиво. Так, якщо вірити чоловіку, воно робиться зі збитих вершків.

І наприкінець він розкрив секрет апетитної курки в мережі швидкого харчування. З його слів, щоб вона волога й ароматна, її обробляють водою з сіллю.

Нагадаємо, в компанії McDonald's оголосили про зміну процесу приготування бургерів і з грудня рецепт улюбленої страви у всьому світі став іншим.

Раніше у зв'язку з карантином компанія "МакДональдз" зробила офіційну заяву про зміни плану роботи на період обмежень.