Тільки хірургія: Комаровський відповів на важливе питання про дитячу хворобу

Доктор Комаровський розповів, чи можна прибрати шрами, які залишаються після того, як дитина перенесла вітрянку. Про це іменитий педіатр розповів на своєму особистому сайті.

До Євгена Комаровського звернулися батьки з проблемою, що на обличчі доньки залишилися помітні віспини після перенесення інфекційної хвороби.

І хоча хвороба не є небезпечною для життя дітей, Комаровський настійно рекомендує робити від неї щеплення. Оскільки шрами - це серйозний побічний ефект, який може негативно позначитися на подальшому житті дитини.

Комаровський розповів, як прибрати шрами від вітрянки (фото: pixabay.com)

"Чомусь ті, хто ходить (або чиї діти ходять) після вітрянки в шрамах, вважають, що вакцинувати треба, а ті, кому пощастило, і слідів не залишилося, з ними не погоджуються", - стверджує педіатр.

За словами педіатра, якщо у дитини на обличчі залишився помітний шрам, в цьому допоможе лише косметична хірургія.

"Але якщо ви сподіваєтеся, що можна цей шрам чимось помазати, і він сам зникне, то такого, на жаль, не буває. Навіть у ХХІ столітті", - пише фахівець.