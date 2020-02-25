Хірурги провели першу в світі пересадку руки від живого донора

Пересадка руки від живого донора пройшла успішно (фото: колаж РБК-Україна)

В'єтнамські хірурги зробили першу у світі пересадку руки від живого донора

Пересадка руки від живого донора пройшла у військовому госпіталі в столиці В'єтнаму Ханой. При цьому місцеві хірурги стверджують, що це перша така операція у всьому світі. Руку пересадили 31-річному Пхам Ван Вуонгу, який втратив кінцівку після виробничої травми в 2016 році.

Кисть і частина передпліччя лівої руки після травми виявилися роздробленими, тому хірургам довелося вдатися до ампутації. Чоловік розповів, що впав у глибоку депресію, коли втратив ліву руку, і відійшов від неї тільки завдяки підтримці своєї сім'ї.

Пересадка руки від живого донора пройшла успішно (фото: vietnamnet.vn)

Донором став також потерпілий на виробництві чоловік. Його ім'я не розголошується, але відомо, що він отримав серйозну травму в районі пахви. Протягом трьох тижнів лікарі боролися за його руку, але почалася гангрена і кінцівку довелося ампутувати. Про це повідомляє VietNamNet.

Пересадка руки від живого донора пройшла успішно (фото: vietnamnet.vn)

При цьому нижня частина руки була здоровою, і з згоди чоловіка, її пересадили Пхаму. Операція пройшла 21 січня 2020 року, і тривала близько восьми годин.

Тепер через місяць після операції Пхам може рухати пальцями своєї руки, і тримати тенісний м'яч. На думку лікарів, повне відновлення займе десь півроку.

Нагадаємо, що в Україні провели унікальну операцію на серці. Чоловікові вперше поставили механічне серце.