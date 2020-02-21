ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українських дітей намагалися вивезти до Москви скупники органів: усі деталі

STYLERЖиття    21.02.2020 - 15:14
Українських дітей намагалися вивезти до Москви скупники органів: усі деталі
Українських підлітків намагалися вивезти до Москви (Колаж РБК-Україна)

Підлітки хотіли заробити і цим скористалися "чорні трансплантологи"

Чотирьох українських підлітків намагалися вивезти до Москви скупники людських органів. Як розповіли в поліції, дітей повинні були направити в клініку, де у них вилучили б на продаж частину печінки. Один з хлопчиків виявився сином колишнього співробітника правоохоронних органів.

Як повідомив начальник профільного департаменту Національної поліції Артем Крищенко, надійшла інформація про те, що готується операція з вивезення неповнолітніх в Росію для забору органів. Поліція почала розслідування і з'ясувала цікаві деталі.

"У минулому році в Києво-Святошинський суд ми направили таку справу. Його суть: нам надійшла інформація, що чотирьох неповнолітніх з Київської області ділки намагалися відправити в Москву для видалення частини печінки. Ми взяли ці відомості в розробку, вони підтвердилися, потім вийшли на чотирьох фігурантів. Підлітками рухало бажання швидко розбагатіти. Один з них, до речі, був сином колишнього поліціянта", - розповіли деталі Крищенко в коментарі для видання "Сьогодні".

Він зазначив, що оперативне втручання поліції допомогло запобігти злочину і перешкодити злочинцям незаконно вивезти підлітків з України.

"Ми встановили, що вербувальники, обіцяючи підліткам по кілька тисяч доларів, відвезли їх у приватну клініку тут, в Україні, там у них взяли аналізи. Після цього покупець печінки оплатив проїзд, але ми вчасно припинили це злочин. Додам, що найближчим часом очікуються гучні затримання. Зараз в розробці інформація про продаж дітей та багато іншого", - уточнив начальник профільного департаменту.

Дуже небезпечна гра: у мережі з'явилося попередження для батьків підлітків Обережно! Підлітки запустили страшний флешмоб: постраждала дитина
Новини України трансплантация органовподросткиорганы
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся