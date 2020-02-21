Українських дітей намагалися вивезти до Москви скупники органів: усі деталі

Українських підлітків намагалися вивезти до Москви (Колаж РБК-Україна)

Підлітки хотіли заробити і цим скористалися "чорні трансплантологи"

Чотирьох українських підлітків намагалися вивезти до Москви скупники людських органів. Як розповіли в поліції, дітей повинні були направити в клініку, де у них вилучили б на продаж частину печінки. Один з хлопчиків виявився сином колишнього співробітника правоохоронних органів.

Як повідомив начальник профільного департаменту Національної поліції Артем Крищенко, надійшла інформація про те, що готується операція з вивезення неповнолітніх в Росію для забору органів. Поліція почала розслідування і з'ясувала цікаві деталі.

"У минулому році в Києво-Святошинський суд ми направили таку справу. Його суть: нам надійшла інформація, що чотирьох неповнолітніх з Київської області ділки намагалися відправити в Москву для видалення частини печінки. Ми взяли ці відомості в розробку, вони підтвердилися, потім вийшли на чотирьох фігурантів. Підлітками рухало бажання швидко розбагатіти. Один з них, до речі, був сином колишнього поліціянта", - розповіли деталі Крищенко в коментарі для видання "Сьогодні".

Він зазначив, що оперативне втручання поліції допомогло запобігти злочину і перешкодити злочинцям незаконно вивезти підлітків з України.

"Ми встановили, що вербувальники, обіцяючи підліткам по кілька тисяч доларів, відвезли їх у приватну клініку тут, в Україні, там у них взяли аналізи. Після цього покупець печінки оплатив проїзд, але ми вчасно припинили це злочин. Додам, що найближчим часом очікуються гучні затримання. Зараз в розробці інформація про продаж дітей та багато іншого", - уточнив начальник профільного департаменту.