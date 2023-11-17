Хирург поделился 5 способами предупредить рак и сохранить здоровье на долгое время

О том, как сохранить здоровье на долгие годы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Express.

Советы по профилактике рака от хирурга

Бросьте курить

Правильно питайтесь и занимайтесь спортом

Избегайте обработанного мяса

Практикуйте безопасный секс

Наносите солнцезащитный крем

Когда речь идет об отказе от курения, доктор Тигари говорит не только о сигаретах. Это касается и вейпов и кальянов.

Правильно питайтесь и занимайтесь спортом, поскольку ожирение связано с несколькими различными типами рака.

"Возьмите свой вес под контроль и займитесь спортом – это принесет много других преимуществ", - сообщил медик.

Обработанное мясо связано с раком, предупредил доктор Тигари.

"Всемирная организация здравоохранения действительно провела исследование, которое показало, что салями и различные виды бекона и колбасных изделий повышают риск развития рака толстой кишки. Исключите их из своего рациона, и вы будете жить здоровее", - отметил врач.

Практика безопасного секса может снизить риск заражения гепатитом и ВПЧ.

"Гепатит значительно увеличивает риск рака печени, ВПЧ может значительно увеличить риск рака шейки матки. Если вы находитесь в группе риска, возможно, вам также стоит подумать о вакцинации", - сказал Тигари.

Наконец, использование солнцезащитного крема может значительно снизить риск развития рака кожи.

"Вы должны наносить его каждый раз, когда выходите из дома, независимо от того, светит солнце или нет. Уровень заболеваемости раком кожи резко возрос, и солнцезащитный крем - ваша лучшая защита. Я использую его почти каждый день", - резюмировал хирург.