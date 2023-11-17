Хірург поділився 5 способами попередити рак та зберегти здоров'я на довгий час

Доктор Реза Тігарі з Сан-Дієго (США) дав кілька важливих порад, як знизити ризик розвитку раку.

Про те, як зберегти здоров'я на довгі роки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Express.

Поради щодо профілактики раку від хірурга

Киньте курити

Правильно харчуйтесь та займайтеся спортом

Уникайте обробленого м'яса

Практикуйте безпечний секс

Наносьте сонцезахисний крем

Коли йдеться про відмову від куріння, доктор Тігарі говорить не лише про цигарки. Це стосується і вейпів та кальянів.

Правильно харчуйтеся та займайтеся спортом, оскільки ожиріння пов'язане з кількома різними типами раку.

"Візьміть свою вагу під контроль та займіться спортом - це принесе багато інших переваг", - повідомив медик.

Оброблене м'ясо пов'язане з раком, попередив лікар Тігарі.

"Всесвітня організація охорони здоров'я дійсно провела дослідження, яке показало, що салямі та різні види бекону та ковбасних виробів підвищують ризик розвитку раку товстої кишки. Виключіть їх зі свого раціону, і ви житимете здоровіше", - зазначив лікар.

Практика безпечного сексу може знизити ризик зараження гепатитом та ВПЛ.

"Гепатит значно збільшує ризик раку печінки, ВПЛ може значно збільшити ризик раку шийки матки. Якщо ви перебуваєте в групі ризику, можливо, вам також варто подумати про вакцинацію", - сказав лікар.

Зрештою, використання сонцезахисного крему може значно знизити ризик розвитку раку шкіри.

"Ви повинні наносити його щоразу, коли виходите з дому, незалежно від того, світить сонце чи ні. Рівень захворюваності на рак шкіри різко зріс, і сонцезахисний крем - ваш найкращий захист. Я використовую його майже щодня", - резюмував хірург.