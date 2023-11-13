Врач назвала способ, как защитить себя от 8 видов рака

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Express.

Что нужно сделать для профилактики онкологии

Доктор общей практики Национальной службы здравоохранения Британии Хана Патель сообщила, что исследования показали, что увеличение количества шагов на 1000 шагов в день было связано с 15-процентным снижением риска смерти по любой причине.

"А увеличение на 500 шагов в день было связано с 7% снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний", - отметила она.

Именно ходьба связана с минимизированным риском возникновения восьми видов рака, но это еще не все.

Активный образ жизни может улучшить самовосприятие и самооценку, настроение и качество сна, а также снизить стресс, беспокойство и усталость.

Ходьба также может снижение риска деменции и уменьшение симптомов депрессии.

Чтобы получить максимальную пользу от ходьбы, включая поддержание здорового веса и снижение риска диабета, вам следует делать 10 тысяч шагов в день. Это соответствует примерно 150 минутам умеренной активности в неделю, что также рекомендуется Национальной службой здравоохранения Британии.

Чтобы максимально минимизировать риск развития рака, следуйте этим правилам