Химия больше не нужна: 10 натуральных средств для уборки, которые есть на каждой кухне

Натуральные средства - это экологично, безопасно и часто дешевле специальной химии. Многие продукты, которые есть на каждой кухне, станут отличными помощниками в уборке.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Real Simple рассказывает о 10 кухонных продуктах, которые заменят бытовую химию.

Лимон

Кислота в лимонном соке эффективно борется с ржавчиной и загрязнениями, особенно в сочетании с солью. Использование:

Краны: нанесите лимонный сок, оставьте на ночь, вытрите влажной тряпкой.

Измельчитель отходов: пропустите половинки лимона - и запах исчезнет.

Посуда: добавьте чайную ложку сока в моющее средство для усиления эффекта.

Лимон также прекрасно освежает воздух на кухне.

Растительное масло

Оливковое или подсолнечное масло очищает, увлажняет дерево и маскирует царапины. Использование:

Чугунные сковородки: смешайте масло с грубой солью и потрите.

Кожаная обувь: смочите тряпку и вотрите каплю масла.

Нержавейка: натрите поверхность салфеткой с маслом.

Мебель: смешайте 2 стакана масла с соком лимона и натрите дерево.

Масло также помогает восстановить блеск старым ручкам мебели.

Белый уксус

Дистиллированный уксус уничтожает плесень, микробы и неприятные запахи. Использование:

Кофеварка: запустите цикл со смесью уксуса и воды, дайте постоять.

Посудомойка: налейте полстакана уксуса и включите пустую машину.

Трубы: налейте уксус, подождите 30 минут, смойте холодной водой.

Душевая лейка: замочите ее в пакете с уксусом на ночь.

Уксус также помогает размягчить известковые отложения.

Пищевая сода

Сода поглощает запахи, растворяет жир и безопасно очищает поверхности. Использование:

Открывалки: счистите грязь зубной щеткой с пастой из соды.

Пятна в чашках: оставьте на ночь раствор соды и воды.

Мягкая мебель: посыпьте содой, подождите и пропылесосьте.

Стены: протрите пастой из соды и воды, затем вытрите.

Сода прекрасно подходит для ежедневной уборки кухни.

Зубная паста

Очищает не только зубы, но и серебро, пластик и хром. Использование:

Акриловые органайзеры: нанесите пасту, потрите щеткой, вытрите.

Краны: пасту натрите, затем полируйте мягкой тканью.

Серебро: обработайте пастой, смойте, вытрите насухо.

Обычная белая паста без отбеливателей - лучший вариант.

Натуральные средства для уборки экономят деньги и всегда под рукой (фото: Freepik.com)

Соль

Дешевая и абразивная - идеальна для борьбы с пятнами и жиром. Использование:

Стаканы: посыпьте солью и потрите, не царапая.

Жирная посуда: уберите солью лишний жир перед мытьем.

Духовка: засыпьте горячий пролив - потом просто вытрите.

Соль также поможет быстро убрать следы от вина.

Белый хлеб

Мякоть прекрасно впитывает пыль с картин. Использование:

Осторожно прикасайтесь к холсту ломтем - и он очистится без вреда. Этот метод подходит даже для старых, деликатных полотен.

Кетчуп

Кислота в томатах возвращает блеск меди и латуни. Использование:

Просто нанесите немного кетчупа на тряпку, потрите поверхность, смойте. Даже старая кастрюля снова засияет.

Рис

Идеально прочищает вазы и бутылки с узким горлышком. Использование:

Насыпьте ложку риса в емкость с водой, закройте ладонью, встряхните. Этот метод экономит время и силы.

Чай

Крепкий черный чай очищает садовые инструменты от ржавчины. Использование: