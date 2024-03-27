Химик объяснил, насколько энзимная пудра опасна для лица (видео)

Энзимная пудра стала довольно популярным средством для очищения лица в короткие сроки. Но действительно ли она так опасна - исследовал известный украинский химик.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -видео Глеба Репича.

Как работает энзимная пудра

Поскольку Глеб является известным, но совсем нетипичным химиком, он проводит свои опыты на камеру и достаточно много достопримечательностей демонстрирует в своем блоге.

На этот раз его опыты дошли до нашумевшего косметического средства для очищения лица - энзимной пудры. Так, сейчас это считается одним из самых действенных средств против черных точек, сыпей, а также по описанию эта пудра должна освещать пигментные пятна, постакнет и сделать кожу гладкой и сияющей.

Действительно ли все это может сделать пудра - каждый судит по собственному опыту. А вот насколько она опасна исследовал химик с помощью кусочка куриного филе.

Как энзимная пудра опасна для лица (фото: Freepik)

Как проходило исследование Репича

Глеб решил взять небольшой кусок куриного филе и поместил его в специальный химический стакан.

После долгого контакта мяса с энзимной пудрой, оно стало с виду как вареное. По словам Репича, все это действие содержащихся в ней энзимов, а именно бромелаин и папаин, что в природе встречается в ананасе и в папае.

"Эти энзимы очень похожи по своему действию на присутствующие в нашем желудочном соке", - говорит Глеб.

Насколько энзимная пудра опасна

Дело в том, что когда мы наносим энзимную пудру на лицо – она начинает "переваривать" нашу кожу.

"Но спокойно, мы же ее не оставляем на ночь, а используем либо для умывания, либо как маску на 5-10 минут. Энзим размягчает ороговевший слой кожи, а содержащиеся в пудре растительные дольки мягко отшелушивают его. Как результат - поры не забиваются кожным салом, уменьшается количество сыпей, исчезают черные пятнышки, а сама кожа становится более гладкой и светлой", - резюмирует Репич.

К тому же состав такой пудры - натуральный, поэтому энзимной пудрой можно пользоваться, но следует придерживаться рекомендаций косметолога.