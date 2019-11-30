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Хімічні опіки: Комаровський розніс популярний народний засіб

STYLERЖиття    30.11.2019 - 08:17
Хімічні опіки: Комаровський розніс популярний народний засіб
Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Євген Комаровський різко висловився про улюблений бабусями народний засіб

Доктор Комаровський розповів про те, чи можна застосовувати популярний народний засіб для лікування закрепів у маленьких дітей. Педіатр на своєму особистому сайті відповів на запитання мами про мильні свічках: як часто їх можна застосовувати, а також чому кал після застосування чудо-засобу став пінистим.

Комаровський поставився до такого питання досить іронічно, сказавши, що утворення піни після використання мила - це нормальне явища. І неважливо, що з цим милом роблять - миють руки, перуть білизну або "засовують в попу".

"Мильні свічки - це хтось взяв мило, вирізав з нього щось схоже на свічку... При чому цьому надається у нашій країні дуже велике значення. Дуже часто на лавочках обговорюється, яке мило краще - дитяче або господарське, якої довжини повинна бути свічка", - іронізує педіатр.

Комаровський категорично проти того, щоб використовувати мило в якості вирішення проблеми проблем з дефекацією у малюка.

Хімічні опіки: Комаровський розніс популярний народний засіб

Комаровський розповів про мильні свічки при запорі (фото: pexels.com)

Педіатр порадив для цієї мети використовувати сучасний цивілізований засіб - свічки з гліцерином, які продаються в кожній аптеці за доступною ціною.

Крім того, доктор говорить, що використання мила для полегшення акту дефекації негідно для країни, яка знаходиться в центрі Європи.

"Це не просто нецивілізовано і некоректно. Це дуже часто ще і дуже небезпечно. Мило містить у собі високий концентрат лугу, який подразнює слизову кишечнику і може приводити до виникнення хімічних опіків, запальних процесів. І зрештою дитині може бути дуже боляче", - резюмував педіатр.

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Новини України Євген Комаровський
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