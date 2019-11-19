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Комаровський розповів про симптоми глистів у дитини

STYLERЖиття    19.11.2019 - 07:05
Комаровський розповів про симптоми глистів у дитини
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський зруйнував черговий міф

Доктор Комаровський розповів про те, як визначити глисти у дитини, а також про те, чи існують зовнішні симптоми, за якими можна припустити наявність у малюка паразитів. Про це іменитий педіатр повідомив на своєму особистому сайті.

На думку Євгена Комаровського, існує три способи визначення глистів:

  1. Паразити з'явилися в горщику чи на нижній білизні дитини.
  2. Глистів або їх яйця можна виявити під мікроскопом під час дослідження зразків калу в лабораторії.
  3. Деякі види глистів можна визначити за аналізом крові. Для цього необхідні спеціальні тест-системи, але в Україні такий аналіз роблять рідко через його дорожнечу.

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Комаровський розповів про симптоми глистів у дитини

Комаровський розповів, як визначити глисти у дитини (фото: cleanmyspace.com)

Висловився педіатр і про зовнішні симптоми, за якими можна діагностувати глисти. На думку Комаровського, ніяких достовірних на 100% симптомів, накшталт скрежету зубів, що дозволяють виявити глистів іншими способами, не існує.

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