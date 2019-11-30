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Химические ожоги: Комаровский разнес популярное народное средство

STYLERЖизнь    30.11.2019 - 08:17
Химические ожоги: Комаровский разнес популярное народное средство
Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Евгений Комаровский резко высказался о любимом бабушками народном средстве

Доктор Комаровский рассказал о том, можно ли применять популярное народное средства для лечения запоров у маленьких детей. Педиатр на своем личном сайте ответил на вопрос мамы о мыльных свечках: как часто их можно применять, а также почему кал после применения чудо-средства стал пенистым.

Комаровский отнесся к такому вопросу довольно иронично, сказав, что образование пены после использования мыла - это нормальное явления. И неважно, что с этим мылом делают - моют руки, стирают белье или "засовывают в попу".

"Мыльные свечки - это кто-то взял мыло, вырезал из него нечто похожее на свечку… При чем этому придается в нашей стране очень большое значение. Очень часто на лавочках обсуждается, какое мыло лучше - детское или хозяйственное, какой длины должна быть свечка", - иронизирует педиатр.

Комаровский категорически против того, чтобы использовать мыло в качестве решения проблемы проблем с дефекацией у малыша.

Химические ожоги: Комаровский разнес популярное народное средство

Комаровский рассказал о мыльных свечках при запоре (фото: pexels.com)

Педиатр посоветовал для этой цели использовать современное цивилизованное средство - свечи с глицерином, которые продаются в каждой аптеке по доступной цене.

Кроме того, доктор говорит, что использование мыла для облегчения акта дефекации недостойно для страны, которая находится в центре Европы.

"Это не просто нецивилизованно и некорректно. Это очень часто еще и очень опасно. Мыло содержит в себе высокий концентрат щелочи, которая раздражает слизистую кишечника и может приводить к возникновению химических ожогов, воспалительных процессов. И в конце концов ребенку может быть очень больно", - резюмировал педиатр.

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