Причудливый отель в форме птицы попал в Книгу рекордов Гиннеса: почему и как он выглядит

Здание в форме гигантской птицы находится в тихом городке Кампуэстохан, в Западном Негросе, на Филиппинах. Это место для отдыха на курорте Campuestohan Highland очень непростое и построенное по авторскому проекту владельца отеля.

"Я мечтатель и хотел создать что-то невероятное. У меня было видение создать что-то с вау-фактором, что действительно может оставить отпечаток восхищения у публики", - сказал Рикардо Кано Гвапо Тан.

Он запустил свой проект и на планирование и концептуализацию ушло 6 месяцев. Строительство было начато 10 июня 2023 года.

В отеле-петухе есть 15 номеров с кондиционерами, большими удобными кроватями, большими телевизорами и горячим душем. Номера отлично подходят для отдыха паром, с друзьями или с семьей.

Отель в форме петуха (фото: guinnessworldrecords)

Проектирование здания уникальной формы оказалось сложной задачей, потому что здание должно было противостоять штормам и тайфунам, очень распространенным в регионе. Однако через 456 дней строительство было завершено.

"Наш регион имеет дичь, которая предоставляет работу миллионам людей на Филиппинах. Если вы посмотрите на петуха, он выглядит спокойным, властным, импозантным и сильным, что отражает наших людей", - так Рикардо объяснил, почему именно эту птицу избрал.

Он добавил, что петух может противостоять сильным ветрам и давлению со стороны других петухов. И именно такое отношение у людей к стойкости и быстрому выздоровлению от любых жизненных трудностей.

Землю под гостиницу купила супруга Рикардо, Нита, еще много лет назад. В 2010 году площадка была расчищена. И, несмотря на отсутствие в регионе приличной дороги и электричества, Рикардо начал строить там курорт.

Отель в форме петуха (фото: guinnessworldrecords)

Сегодня курорт может похвастаться огромным бассейном с волнами, большим рестораном, кафе, тремя плавательными бассейнами, гостиничными номерами, домиками из бонитов, сотнями динозавров и фигурками из мультфильмов/Marvel и, конечно, самым большим зданием в форме курицы. Последнее уже становится достопримечательностью, чем гордится как семья Рикардо, так и жители региона.

"Я чувствую гордость и унижение одновременно. Я горжусь тем, что поместил свою провинцию и родную страну в Книгу рекордов Гиннеса. А унижен из-за бедного воспитания, когда мне пришлось работать чистильщиком обуви, чтобы заработать на жизнь и ходить в школу. Я сделал так, чтобы моя семья, моя провинция и моя страна гордились", - добавил Рикардо.

Рикардо и его семья (фото: guinnessworldrecords)